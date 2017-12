Opt judeţe, sub cod galben de ceaţă densă, până la ora 2.00. Vizibilitatea este scăzută, iar poliţiştii recomandă prudenţă în trafic 30.12.2017

Opt judeţe sunt, vineri seară, sub cod galben de ceaţă densă care va scădea vizibilitatea chiar şi sub 50 de metri. Fenomenul se manifestă şi pe drumurile din zonele vizate, iar poliţiştii recomandă prudenţă în trafic. Avertizarea meteorologilor este valabilă până la ora 2.00.

Premierul Mihai Tudose a avut prima reacţie faţă de comunicatul dat luni de Departamentul de Stat al SUA, referitor la legile Justiţiei şi apelul continuării luptei împotriva

OPEC a convenit joi, la o reuniune organizată la Viena, să prelungească acordul de reducere a producţiei de petrol, care urma să se încheie în martie, până la sfârşitul anului 2018, transmite

O alertă cu bombă a avut loc, joi, în comuna Perşinari din Dâmboviţa. Un minor de 16 ar fi sunat la 112 să spună că la sediul Primăriei este o bombă. Forţe speciale au fost puse în mişcare, iar pirotehniştii au căutat ore bune

Timisoara 0-3 Steaua! Ionut Popa este dezamagit de rezultat, dar mai ales de faptul ca a ramas fara ambii fundasi centrali dupa acest meci. Melinte si Canu au iesit accidendati dupa duelurile cu

Ionuț Popa spune că n-a pus mare preț pe Cupa României, ACS Poli Timișoara fiind eliminată din optimile de finală de FCSB, scor 0-3. "Am vrut să jucăm astăzi, dar a fost terenul greu. Noi am ratat ocazii, iar ei au primit două cadouri:

Harlem Gnohere a obținut o lovitură de pedeapsă și a marcat un gol în victoria lui FCSB din deplasarea de la ACS Poli Timișoara, din optimile Cupei României, scor 3-0. "Timișoara e un adversar care mi se potrivește fantastic. Vreau să

După ce Daniel Onoriu şi-a asumat vinovăţia pentru incendierea maşinii fostei sale iubite, Simona Chiţac, faptă petrecută în urmă cu opt luni, se pare că lucrurile par să fi intrat pe un făgaş normal. În urma incidentului, fostul pilot a

Nu e sărbătoare fără sarmale, par să spună românii atunci când vine vorba să întindă mese îmbelşugate. Citește mai

Producătorul de ambalaje şi ţevi din polietilenă Goldplast din Bistriţa, controlat de antreprenorul Ioan Stejerean, a accesat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 fonduri europene de 800.000 de euro pentru creşterea productivităţii

Din rândul ţăranilor au început să se manifeste, înainte de Marea Unire din 1918, în publicaţiile locale şi regionale, o serie de condeieri, care au reprezentat adevărate modele în comunităţile

Calul de bătaie al regimului comunist în demersul colectivizării agriculturii a fost reprezentat de aşa-numiţii chiaburi. Istoricul Antoniu Martin ne vorbeşte despre chiaburii

Mai multe proteste au fost anunţate pe reţelele de socializare pentru vineri, de Ziua Naţională, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militară, dar şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti, precum şi în Alba

Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, vineri, cu ocazia Zilei Naționale, că Centenarul Marii Uniri reprezintă angajamentul Guvernului pentru redefinirea valorilor naţionale, care va fi nu doar un moment de marcare a istoriei ci, mai ales, un punct

Românii care au intrat în Cartea

Nu ştiu ce decizie vor lua anul acesta ungurii, mai exact minoritatea maghiară din România şi mai ales cei ce pretind că îi reprezintă, în legătură cu felul în care se vor manifesta public cu ocazia Zilei Naţionale a

După ce în prima parte a anului Consiliul Judeţean Iaşi a ratat depunerea unui proiect de finanţare pe Programul Operaţional Regional 2014-2020, şefii instituţiei au făcut recent un nou anunţ legat de consolidarea Bojdeucii Ion Creangă. Alte

Gavril Mihai Cristian, studentul la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor care şi-a expus lucrarea de licenţă pe ritm de hip-hop, a lansat un videoclip inedit în memoria lui Paul Walker, actorul principal din Fast and Furious.

Parlamentul turc a respins o moţiune a opoziţiei care cerea deschiderea unei anchete parlamentare cu privire la acuzaţii potrivit cărora membri ai familiei preşedinteluii turc Recep Tayyip Erdogan au ocolit plata unor impozite transferând milioane

Avionul pilotat de locotenentul aviator Vasile Niculescu şi căpitanul Victor Precup a adus românilor adunaţi pe Câmpia Libertăţii din Blaj mesajul care a contribuit decisiv la convocarea Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, de pe 1 decembrie

Vineri (1 decembrie) Vremea se va menţine în general închisã, iar regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai ridicate decât normalul datei în sud-sud-est şi apropiate