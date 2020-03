Opinie Adrian Şter şi Raluca Maxim, D&B David şi Baias: Concurenţa în timpul pandemiei: schimbări majore de abordare 23.03.2020

În contextul pandemiei, societăţile comerciale se văd nevoite să acţioneze într-un mediu în continuă schimbare, caracterizat de existenţa unor provocări particulare, precum creşterea costurilor materiei prime, cererea crescută pentru unele produse, instabilitatea lanţului de aprovizionare, probleme legate de fluxul de numerar ori, în anumite cazuri, restricţii privind funcţionarea magazinelor. Unicitatea provocărilor întâlnite, precum şi necesitatea rezolvării acestora în regim de urgenţă, pot conduce la soluţii ad hoc care ridică anumite riscuri de natură concurenţială.

