Ons Jabeur, favorita nr 2 la Australian Open, eliminată. A căzut în genunchi pe tunelul de la vestiare 20.01.2023

20.01.2023 Ons Jabeur, favorita nr 2 la Australian Open, eliminată. A căzut în genunchi pe tunelul de la vestiare Surpriză neplăcută pentru sportiva



Ons Jabeur, favorita nr 2 la Australian Open, eliminată. A căzut în genunchi pe tunelul de la vestiare

Surpriză neplăcută pentru sportiva tunisiană.

Ons Jabeur, favorita nr 2 la Australian Open, eliminată. A căzut în genunchi pe tunelul de la vestiare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Marea Britanie susţine că FSB, serviciile ruse de informaţii externe, au primit ordin să organizeze lovituri de stat pentru preluarea puterii în oraşele ucrainene mari imediat ce ar începe o eventuală invazie, relatează The

Ukraine International Airlines, cea mai mare companie aviatică din Ucraina, a fost somată de companiile de asigurări să-și evacueze toate aeronavele de pe teritoriul Ucrainei, pe fondul tensiunilor de la graniță, transmite Digi24. Compania Ukraine

RCS RDS este una dintre cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din România, cu mii de angajați. Surprinzător, salariile sunt medii, în condițiile în care prețurile la alimente au explodat în ultimele luni. […] The post Ce

Războiul declarațiilor contradictorii între Rusia și Statele Unite continuă. Mosocova a anunțat că a alungat un submarin nuclear american, pe care îl descoperise din apele sale teritoriale, însă Marina Militară americană a negat

O persoană a murit şi cel puţin alte 14 au fost rănite după ce două trenuri regionale s-au ciocnit luni după-amiază, în apropierea oraşului Munchen din Germania, a anunţat poliţia germană, potrivit The Associated Press și Deutsche Welle.

Un angajat pe poziţia de dezvoltator .Net câştigă, în medie, un salariu de 2.400 de euro net pe lună, arată datele furnizate de platforma de recrutare online

Tragedia a avut loc în sudul Franţei, în localitatea Saint-Laurent-de-la-Salanque. Printre victime se numără şi doi

Cătălin Drulă, președintele interimar al USR, a declarat pentru RFI că un posibil congres al partidului ar putea avea loc anul acesta în iunie sau octombrie. Șeful USR a declarat pentru RFI că evenimentul va fi organizat în momentul în care

Imaginile în care apar diferite iluzii optice sunt virale pe internet şi, de multe ori, provoacă vii discuţii. Cea mai recentă este o imagine din vacanţa unui cuplu, la care internauţii se uită de două

Viața lui Călin Nicorici, cunoscut sub numele de Pacha Man, pare să fi intrat într-o zonă liniștită, cu aspirații un pic diferite față de cele pe care le expunea cu ceva vreme în urmă. „Izvorul” […] The post Pacha Man are un

Compania lui Richard Branson anunţă că biletele pentru zboruri spaţiale se pot cumpăra începând cu data de 16 februarie. Virgin Galactic se aşteaptă să ducă în spaţiu, anul acesta, primii 1.000 de

Biletul Zilei de astăzi conține două selecții din tenis cu ajutorul cărora vom încerca să ne dublăm investiția. Vom paria pe mecirui din cadrul turneelor masculine de la Marseille și Rio de Janeiro. Vrei să […] The post Biletul Zilei:

Salvamontiştii au primit în ultimele 24 de ore 37 de apeluri de urgenţă. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Brașov. 37 de persoane au fost salvate, iar 25 dintre acestea au fost transportate la

România aderă la un program NATO care presupune administrarea în comun de către membrii alianței a cantităților de muniție necesare în timpul manevrelor aeriene. Este vorba în special despre bombe și rachete utilizate de

Să-ți pui lămâie verde în băutura răcoritoare poate părea o idee bună la prima vedere, însă acest simplu gest a dus un barman la spital, cu dureri

CS Mioveni și FCSB se întâlnesc în etapa #27 din Liga

Echipa de salvare a Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere din Statele Unite a găsit balena pe 14 februarie, în Sanctuarul Marin Național al Balenelor cu Cocoașe din Hawaii, și a reușit, după îndelungi eforturi, să o salveze de

Ungaria şi Polonia devin tot mai autoritare, a atras atenţia marţi o organizaţie civică europeană, cu o zi înainte ca instanţa supremă a Uniunii Europene să decidă dacă vor fi tăiate sau nu fondurile pentru ţările membre care încalcă

Situația la granița cu Ucraina rămâne incertă. Președintele Joe Biden a transmis, aseară, un mesaj tranșant: „Vom răspunde decisiv în cazul unui atac asupra Ucrainei. Atacul rămâne o posibilitate reală”. Șeful DSU, Raed Arafat, spune

Arena din Giuleşti a intrat în programul demarat de Compania Naţională de Investiţii (CNI) prin care au fost modernizate patru arene din Capitală, în vederea... Euro