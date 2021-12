One United Properties majorează capitalului social cu 229 milioane lei, până la 515 milioane lei, prin emiterea a 1,14 milioane de acţiuni: pentru fiecare cinci acţiuni deţinute, acţionarii primesc patru titluri noi 07.12.2021

07.12.2021 One United Properties majorează capitalului social cu 229 milioane lei, până la 515 milioane lei, prin emiterea a 1,14 milioane de acţiuni: pentru fiecare cinci acţiuni deţinute, acţionarii primesc patru titluri noi Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis



One United Properties majorează capitalului social cu 229 milioane lei, până la 515 milioane lei, prin emiterea a 1,14 milioane de acţiuni: pentru fiecare cinci acţiuni deţinute, acţionarii primesc patru titluri noi

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis recent, în conformitate cu hotărărea AGEA din 10 septembrie 2021, majorarea capitalului social al companiei cu 228,8 milioane lei, prin emiterea unui număr de 1,14 mil. acţiuni noi nominative şi dematerializate, cu o valoare nominală de 0,20 lei.

One United Properties majorează capitalului social cu 229 milioane lei, până la 515 milioane lei, prin emiterea a 1,14 milioane de acţiuni: pentru fiecare cinci acţiuni deţinute, acţionarii primesc patru titluri noi

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Sepsi primește vizita Astrei Giurgiu, de la 12:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18! SEPSI - ASTRA, liveTEXT de la 12:30 Click AICI pentru

Președintele Turciei, RecepTayyip Erdogan, a declarat, vineri, că Beijingul a aprobat livrarea unei noi tranșe din vaccinul anti-COVID CoronaVac. Astfel, 10 milioane de doze de vaccin ar putea ajunge în Turcia

Celebra actriţa Nathalie Delon, fosta soție a lui Alain Delon, a murit joi, la vârsta de 79 de ani, a anunțat fiul celor doi,

Fostul internațional Alexandru Bourceanu (35 de ani) este prezent, în aceste zile, în cantonamentul echipei de Liga a 2-a, FC U Craiova, formație antrenată de Ovidiu Stângă. Alexandru Bourceanu și-a pus ghetele în cui și își dorește să

Peste 30.000 de români s-au vaccinat, sâmbătă, cu prima doză de ser Pfizer BIoNTech, iar alți 1.624 au primit și a doua doză. În total, de la debutul campaniei, s-au vaccinat peste 400.000

Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova în viitorul sezon, a egalat în ultimele secunde la Gyor, pentru Brest, 25-25. Meci senzațional făcut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele două meciuri din etapa a 12-a, grupa B, în

Numărul dozelor de vaccin a fost calculat greşit la centrul de vaccinare împotriva COVID-19 din municipiul Lugoj, judeţul Timiş, astfel că oamenii care s-au programat au fost sunaţi să nu se prezinte, fiind totodată informaţi că vor fi

Premierul Florin Cîţu a revocat-o pe Adela Cojan din funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi l-a numit pe Adrian Gheorghe în această poziţie, una dintre cele mai importante funcţii din sistemul public din

Una dintre cele mai frumoase case din București a fost salvată. Este vorba despre clădirea în stil neoromânesc de pe strada Știrbei Vodă 132, pentru care, la finalul mandatului, fostul primar Gabriela Firea a dat autorizație de demolare. Va

O tânăra a traversat strada printr-un loc nemarcat, dar a găsit scuza perfectă pentru a scăpa nepedepsită. Aceasta a explicat că nu a pus în pericol circulați și în plus se grăbea pentru că pierdea […] The post A traversat strada

După ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea prin care limba rusă urma să obţină statut special pe teritoriul Republicii Moldova, în societate ar putea apărea nemulţumiri şi acestea vor fi incitate de anumite partide

Fondatorul gigantului IT american Microsoft a fost vaccinat cu prima doză de ser împotriva noului coronavirus săptămâna aceasta, potrivit unei fotografii pe care a postat-o pe contul personal de Twitter, transmite Europa Liberă. Bill Gates a

Moderatorul de televiziune american Larry King, cunoscut pentru talk-showul "Larry King Live" de la CNN (1985-2010), s-a stins din viață la 87 de ani. Conform contului oficial de Twitter al omului de televiziune, acesta ar fi încetat din viață la

În zeci de orașe au fost proteste, în Rusia, împotriva lui Vladimir Putin. Cu toate astea, președintele a ales să comunice public pe un alt subiect. Mai exact, este vorba despre moartea jurnalistului Larry King, jurnalist care l-a intervievat și

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, speră că 2021 va fi anul redresării post-pandemie, lucru care va fi realizat însă în două faze, pentru că economia nu dă încă semne de redresare, relatează

Proiectul ordonanţei de urgenţă cu modificările legislative privind de­con­tarea directă, care va ajunge obli­gatorie pentru poliţele RCA, se află la Ministerul Finanţelor, iar problema de­contării dintre asigurători ar putea fi evi­tată

Încă nouă persoane ar putea fi infectate cu noua tulpină de coronavirus. Este vorba de un focar din Capitală, printre angajații unei instituții de învățământ. După depistarea primului caz de coronavirus, noua tulpină, s-a constatat că 9

Start-up-ul local de tehnologie Retargeting.biz, specializat în furnizarea de soluţii de automatizare a proceselor de marketing digital pentru magazinele online, a numit-o la finalul anului trecut pe Alina Mitrică pe poziţia de director de

O nouă zi, un nou banc și un nou motiv de amuzament. Pentru astăzi v-am pregătit ceva super tare, apropo de consultanța gratuită pe care o promit numeroase instituții. Un bărbat căruia i s-a stricat […] The post Bancul zilei | Motoreta

Se întorc spectatorii! Răzvan Burleanu: "Ne dorim ca la meciul cu Germania să avem fani în tribună, până la 30% din