OMV va câştiga o concesiune petrolieră în Abu Dhabi 28.02.2018

28.02.2018 OMV va câştiga o concesiune petrolieră în Abu Dhabi Grupul petrolier austriac OMV AG, acţionarul majoritar al OMV Petrom, se pregăteşte să anunţe un acord pentru a produce petrol la un zăcământ petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat surse



OMV va câştiga o concesiune petrolieră în Abu Dhabi

Grupul petrolier austriac OMV AG, acţionarul majoritar al OMV Petrom, se pregăteşte să anunţe un acord pentru a produce petrol la un zăcământ petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat surse din...

OMV va câştiga o concesiune petrolieră în Abu Dhabi

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali este decis să se implice în alegerile pentru președinția FRF, care vor avea loc în aprilie. Patronul FCSB îl va susține pe Ionuț Lupescu și vrea să se discute cu aceste și cu șefii Asociațiilor Județene de

Nord-coreenii au sosit în Coreea de Sud pentru JO 2018 de iarnă. Sportivii care vor reprezenta Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarnă ediţia 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie) au sosit joi în Coreea de Sud, informează agenţia Yonhap.

Curtea de Arbitraj Sportiv a luat o decizie surprinzătoare, joi, anulând suspendările a 28 de sportivi ruşi, acuzaţi că s-ar fi dopat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi, din 2014. Citește mai

Campania anticorupţie demarată de prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în luna noiembrie a anului trecut şi care a dus la arestarea a sute de prinţi, politicieni şi oameni de afaceri din regat a dat

Poliţiştii din Alba Iulia fac verificări după ce în presa locală şi pe reţelele de socializare a apărut un filmuleţ cu o bătaie între două fete care se presupune că ar fi eleve la un liceu din municipiu, întregul incident având loc în

Arabia Saudită, care se confruntă cu o rată în creştere a şomajului, a decis să le interzică străinilor accesul la anumite locuri de muncă pentru a-i favoriza în acest fel pe

Seria semifinalelor Eurovision România continuă duminică, 4 februarie, la Craiova, cu un nou spectacol. Nu vor lipsi nici invitaţii

În timpul unei dezbateri cu viceprim-ministrul Bulgariei, Tomislav Doncev, liderii locali şi regionali au susţinut că statele membre ale UE trebuie să-şi majoreze contribuţiile la bugetul UE, pentru a depăşi marile provocări care stau în faţa

Chiar dacă se află într-un scaun cu rotile, din cauza vârstei înaintate, focşăneanca Tincuţa Cristea şi-a primit cu zâmbetul pe buze

Fostul premier Victor Ponta aduce comentarii dure la adresa noului Guvern PSD-ALDE. Într-o postare pe Facebook, acesta ironizează echipele de lucru stabilite pentru Finanţe şi relaţia cu Uniunea Europeană, acuzând actuala conducere de crearea

Anca Alexandrescu, care se ocupă de comunicarea liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost numită joi consilier onorific al premierului Viorica

Grupul Garanti România, care reuneşte Garanti Bank, Garanti Leasing şi Garanti Credite de Consum, a realizat un profit net consolidat de 143,4 milioane lei în 2017, fiind cel mai bun an al

Loto 6/49 din 1 februarie 2018. Joi, 1 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Numere extrase la extragerea din 1 februarie 2018 Loto

Februarie promite castiguri banesti bunicele si succes in afaceri doar celor care sunt dispusi la eforturi. Berbec In prima jumatate a lunii puteti risca, transpunand in viata idei total noi. Nu va sfiiti sa

OLAF a precizat, pentru MEDIAFAX, că este în desfăşurare o anchetă privind atribuirea de fonduri europene pentru Magistrala 5 a Capitalei, Eroilor- Râul Doamnei, fiind desfăşurat şi un control la METROREX. Investigaţiile sunt în

După o lună și jumătate de pauză, Liga 1 se reia mâine, dar cel mai important meci al rundei se joacă duminică, de la 20:45, în Ștefan cel Mare, între Dinamo și CS U Craiova.Pentru acest meci de foc, Comisia Centrală a

Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi şi Făgăraş, fiind vizată şi zona turistică Bâlea Lac, unde se

Val de scăderi salariale, în urma transferului contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat! De la personalul auxiliar din instanţe şi parchete, la profesori sau îngrijitori, toţi s-au revoltat după ce şi-au

Un autobuz care transporta pe aeroportul din Frankurt pasageri de la avionul cu care sosiseră către terminal a intrat joi în coliziune cu un camion pe platforma aeroportului, în urma accidentului şoferul autobuzului şi 13 pasageri

După execuţia lui, i s-a spus nea Bachus, s-a făcut şi un film în care rolul său a fost jucat de Ştefan Mihăilescu Brăila şi a condus cea mai mare reţea mafiotă din anii "Epocii de Aur". A fost condamnat la moarte şi executat la Jilava, la