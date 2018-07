OMV ar putea semna un nou contract cu Gazprom! 24.07.2018

Recent, compania austriaca OMV a prelungit pana in 2014 un acord cu Gazprom pentru livrarea de gaze naturale. Iar acum nu exclude incheierea unui nou contract, in cazul in care cererea de carburant va creste. In orice...

Senatul a adoptat tacit luni proiectul Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, referitor la autoritatea poliţistului şi la majorarea amenzilor în cazul refuzului de a da relaţii

Orice manifestare (fizică sau verbală) motivată de ură împotriva evreilor, precum şi constituirea sau aderarea la organizaţii antisemite vor fi pedepsite cu închisoarea. Cel puţin aşa arată un proiect de lege care tocmai a primit votul final

Comisia de la Veneţia urmează să prezinte în luna iulie o opinie preliminară cu privire la modificările aduse legilor justiţiei din România, după cum se arată în sinteza reuniunii din 22 iunie, când s-a discutat acest

Serviciile de urgenţă germane au fost nevoite să evacueze, duminică, zeci de vecini ai unui bărbat decedat, după ce în locuinţa acestuia au fost găsită o adevărată 'colecţie' de arme şi explozivi,

Englezul Harry Kane, 24 de ani, a impresionat la această ediție de CM 2018, marcând 6 goluri în primele două meciuri și fiind goleterul acestei ediții. Presa internațională a descoperit câteva dintre secretele atacantului de la

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 28 WTA) a învins-o pe Shuai Peng (32 de ani, 38 WTA) și s-a calificat în turul secund la Eastbourne. Buzărnescu o va înfrunta în turul următor pe Kiki Bertens (26 de ani, 20 WTA), favorita

Echipele naționale de baschet 3x3 ale României, alături de campioana mondială la masculin, Serbia și de vicecampioana mondială la feminin, Rusia, vor fi prezente la Constanța, între 30 iunie și 1 iulie pentru FIBA 3x3 Europe Cup

Lumea filmului este în stare de şoc! Un actor de succes s-a sinucis. Citește mai

Liderii PSD din teritoriu ar răsturna binomul Dragnea-Dăncilă dacă şi numai dacă preşedintele Iohannis va numi un nou premier tot de la PSD şi o va revoca pe şefa DNA, susţin surse social-democrate

Cinci medalii de aur şi o medalie de bronz reprezintă palmaresul lotului olimpic de juniori al României la cea de a XXII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, desfăşurată în perioada

Producătorii de energie pe bază de cărbune din producția proprie pot fi scutiți de obligația de cumpărare de certificate verzi destinate subvenționării energiei regenerabile pentru electricitatea consumată

Selecţionata Portugaliei a terminat la egalitate cu formaţia Iranului, 1-1 (1-0), luni seara, pe Mordovia Arena din Saransk, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, dar s-a calificat în optimi, unde

Simona Halep, 26 de ani, ocupă pentru încă o săptămână poziția de lider a clasamentului WTA. Mihaela Buzărnescu (30 de ani) și Sorana Cîrstea (28 de ani) au avansat fiecare câte două poziții. WTA a publicat astăzi noul

Marţi are loc cea de a doua probă scrisă, la Limba Maternă (Maghiară, Germană, Sârbă, Slovacă, Croată, Turcă, Ucraineană şi Italiană), din cadrul Examenului de Bacalaureat 2018. Următoarea probă se va desfăşura, miercuri, la proba

Decizia Curţii Supreme de Justiţie în ceea ce priveşte nevalidarea mandatului primarului ales, Andrei Năstase, înseamnă sfârşitul democraţiei în Republica Moldova, a declarat preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, în

Chiar dacă nu au strălucirea turneelor WTA, meciurile de FED Cup stârnesc ambiţii şi orgolii pentru sportivele care îşi reprezintă

România se confruntă zilnic cu agresivitatea Rusiei în zona Mării Negre, precum şi cu un val de atacuri cibernetice şi interferenţe politice, a declarat ministrul român al apărării, Mihai Fifor,

Un război civil este inevitabil în Europa în următoarele decenii. Este avertismentul șocant al istoricului belgian David Engels de la Universitatea liberă din Bruxelles. „În 20 sau 30 de ani, Europa va deveni un stat autoritar sau imperial, vor

Trump a intrat în coliziune cu Harley-Davidson după ce gigantul de motociclete a fluturat „ steagul alb” şi a anunțat că va schimba producția din SUA pentru a evita tarifele mari de import impuse de Uniunea Europeană. În replică,

Marţi va avea loc un ceremonial militar organizat cu ocazia “Ziua Drapelului”, în Piaţa Tricolorului din Capitală, fiind impuse restricţii de circulaţie în zonă, anunţă Brigada Rutieră a