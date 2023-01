OMS trage un semnal de alarmă! Peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse 24.01.2023

24.01.2023 OMS trage un semnal de alarmă! Peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse Zilele acestea, Organizația Mondială a Sănătății a transmis faptul că a făcut cea mai mare prioritate din rezolvarea cazului ‘siropurilor de tuse”. Anunțul a venit după ce au fost sesizate tot mai multe cazuri de […] The post



OMS trage un semnal de alarmă! Peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse

Zilele acestea, Organizația Mondială a Sănătății a transmis faptul că a făcut cea mai mare prioritate din rezolvarea cazului ‘siropurilor de tuse”. Anunțul a venit după ce au fost sesizate tot mai multe cazuri de […] The post OMS trage un semnal de alarmă! Peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse appeared first on Cancan.

OMS trage un semnal de alarmă! Peste 300 de copii au murit din cauza unor siropuri de tuse

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

107 lingouri de argint, a câte un kilogram fiecare, în valoare totală de 70.000 de euro, au dispărut fără urmă, în noiembrie anul trecut, dintr-o locuință din Lustenau. Furtul a fost rezolvat abia miercuri, 16 februarie, când hoțul s-a predat

Anii 2022 și 2023 vin cu diverse oportunități de accesare de fonduri europene nerambursabile, atât pentru afacerile existente, cât si pentru demarare de noi afaceri. În cadrul acestui articolul afli cum accesezi singur fonduri europene

După ce a vorbit pentru BBC despre situația sa, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a acordat un interviu și presei din Serbia. Jucătorul a dezvăluit cum a trăit finala de la Australian Open, câștigată dramatic de Rafael Nadal, care a ajuns la 21

O tânărâ de 17 ani, nevaccinată, care a fost confirmată cu Covid, a murit, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategică

Construcţiile, care înseamnă circa 7% din economia românească, „bifează“ în 2021 primul an de scădere, după doi ani de creştere, arată datele de la

Pompierii greci au reluat sâmbătă dimineaţă operaţiunile de căutare a celor 12 oameni daţi dispăruţi după incendiul care a distrus un feribot în Marea

Două tipuri de salam în care a fost identificată Listeria monocytogenes au fost retrase de producători de la vânzare, informează Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța

Pe 15 martie 2022 începe culege­rea datelor de la populaţie în me­diul online pentru Recen­să­mân­tul Populaţiei şi Locuin­ţelor din Ro­mâ­nia, iar Tudorel Andrei, preşe­din­te­le Institutului Naţio­nal de Statistică (INS),

Patru bărbaţi au fost reţinuţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, după ce au blocat în trafic un autoturism, în Caracal, şi l-au agresat pe pasager şi au vandalizat maşina. Victima a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale,

Naţionala feminină de polo a României a obţinut, sâmbătă, la turneul de la Bucureşti, a treia victorie din preliminariile Campionatului European, cu Ucraina. La masculin, tricolorii au bifat a doua victorie la turneul preliminar din Malta, în

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) o serie de propuneri pentru simplificarea certificatelor de concediu medical. Printre solicitările medicilor se numără, printre

O femeie de 72 de ani din Săpoca şi-a pierdut viaţa, duminică dimineaţă, după ce a fost lovită de un autoturism scăpat de sub control. Accidentul s-a produs pe DJ203K, în

Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing s-au încheiat, duminică, după 19 zile de întreceri la 15 sporturi, cu o ceremonie de o oră şi jumătate, în care China i-a transmis ştafeta gazdei următoarei ediţii,

Dacă şi-ar realiza visul, Simone Tempestini ar obţine cea mai mare performanţă pe care o realizează un pilot român, în acest

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să înainteze Ministerului de Finanţe o propunere de Hotărâre de guvern pentru limitarea tarifelor RCA la nivelul tarifelor de referinţă, deşi Consiliul Concurenţei, dar şi guvernul au spus

CSU Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni, de la ora 19:55, în etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de

Celine Dion are probleme grave de sănătate! Artista, care și-a anulat ultimele 16 spectacole rămase din turneul său mondial, a primit un verdict cumplit din partea medicilor. „Speram cu adevărat că voi fi bine, dar […] The post Celine Dion

Banca centrală are o misiune dificilă în privinţa micşorării inflaţiei, arată specialiştii care sugerează că n-ar vrea să fie în pielea ei, dar îşi exprimă încrederea, susţinerea şi speranţa. Da, sigur, soluţia este micşorarea

Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o fabrică de cherestea din comuna prahoveană Filipeştii de Târg. Pompierii intervin chiar la această oră cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, relatează

Gheorghe Turda a fost prezent în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Artistul a dezvăluit printre altele faptul că recent a mers la un consult, în urma unei răceli. Artistul în vârstă de 73 […] The post Gheorghe Turda, dezvăluiri