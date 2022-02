OMS: Faza acută a pandemiei se va termina anul acesta. Ce obiectiv trebuie însă îndeplinit 12.02.2022

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideră că „faza acută” a pandemiei de COVID-19 s-ar putea încheia în 2022, dacă aproximativ 70% din populația lumii va fi vaccinată, relatează Agerpres citând AFP. Șeful OMS, aflat vineri în Africa de Sud, a precizat și până când ar trebui atins acest obiectiv […]

