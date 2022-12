OMS, avertisment de ultimă oră! Ar putea să apară o nouă variantă COVID 02.12.2022

02.12.2022 OMS, avertisment de ultimă oră! Ar putea să apară o nouă variantă COVID Anunț important pentru omenire! Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) trage un semnal de alarmă și nu exclude posibilitatea apariției unei noi variante de COVID. Potrivit declarațiilor lui Tedros Adhanom Ghebreyesus,



OMS, avertisment de ultimă oră! Ar putea să apară o nouă variantă COVID

Anunț important pentru omenire! Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) trage un semnal de alarmă și nu exclude posibilitatea apariției unei noi variante de COVID. Potrivit declarațiilor lui Tedros Adhanom Ghebreyesus, în momentul […] The post OMS, avertisment de ultimă oră! Ar putea să apară o nouă variantă COVID appeared first on Cancan.

OMS, avertisment de ultimă oră! Ar putea să apară o nouă variantă COVID

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Italia este afectată serios de noul val de coronavirus, iar acest lucru a determinat autoritățile să ia măsuri drastice și pentru sport. Din cauza răspândirii masive a noii tulpini de Covid-19, Omicron, Guvernul din Italia a dat noi legi pentru

Bundesliga și-a invitat fanii să voteze cele mai tari goluri reușite în anul calendaristic 2021. Topul e dominat de starul lui Dortmund, Erling Haaland, cu 3 reușite. Nu lipsește nici Lewandowski, „vârful” campioanei Bayern Munchen. Cele mai

Fostul fundaș ghanez Christian Gyan a murit astăzi, după ce s-a luptat cu cancerul în ultimii patru ani. Acesta avea 43 de

REVELION 2022. Urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou. La mulţi ani! Dacă Anul Nou te prinde fără pic de inspiraţie, în articolul următor vei găsi cele mai frumoase şi inspirate urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou.

Ikea a anunţat că din 2022 va majora preţurile produselor din magazinele sale din întreaga lume cu 9% în medie,se arată într-un comunicat al Ingka Group, care deţine 90% din magazinele de mobilă Ikea, transmit AFP şi

Aproape 100.000 de angajaţi din România lucrează pe contracte de muncă „temporare“, arată datele Inspecţiei Muncii de la finalul lunii

Târgurile internaţionale pentru industria agroalimentară sunt unica cale ca micii producători să vină în întâmpinarea cererii, în creştere, din străinătate pentru produsele româneşti, în special pentru cele tradiţionale şi certificate

Clubul Paris Saint-Germain a anunţat duminică, 2 ianuarie, pe site-ul oficial, numele celor patru jucători infectaţi cu coronavirus. Printre aceştia se numără și superstarul argentinian Lionel Messi, 34 de ani, informează News.ro. Messi și

Elohim Prandi (23 de ani), handbalist la PSG și naționala Franței a trecut prim momente extrem de delicate chiar în noaptea de Revelion. Acesta a fost înjunghiat în multiple rânduri chiar pe o stradă din Capitala Franței. Din fericire, starea

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară, la Digi24, că incidentul produs în judeţul Prahova, unde locomotiva unui tren a luat foc, nu este unul singular și a precizat că astfel de evenimente vor mai avea loc, ținând

Ministrul Sorin Cîmpeanu spune că, în noaptea de Revelion, stă acasă și consumă mâncăruri tradiționale românești alături de familie și prieteni. Oficialul spune că „slăbiciunea” sa din meniul de Revelion este salata Boeuf, rețeta

Procesul Colectiv se apropie de final, Curtea de Apel Bucureşti fiind aşteptată luni să pronunţe sentinţa. În primă instanţă, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de

Din 2022 piaţa ar putea avea o nouă vedetă - sectorul

Hotărârea lui Gigi Becali de a nu mai investi sume mari sărăcește mercato din România. FCSB e interesată de Păun, de Edjouma și de Deaconu, însă niciunul nu e aproape să treacă la roș-albaștri. Va fi o iarnă dintre cele mai sărace, ca

Ciprian Tătăruşanu, portarul echipei de fotbal AC Milan, a fost testat pozitiv cu COVID, informează News.ro, care citează un comunicat al clubului italian de fotbal. Ciprian Tătăruşanu, în vârstă de 35 de ani, a fost testat acasă şi se află

Radu Timbuş a fost desemnat preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) în următorii doi ani. El a preluat mandatul de la Sorin Petre, care a ocupat funcţia de preşedintele ANEVAR în perioada

E important să fii puternic pe piaţa locală, să ai un model care a dovedit acasă, înainte de a-l replica peste

Elevii revin la școală de luni, 3 ianuarie, în plin val 5, provocat de răspândirea comunitară a variantei OMICRON de coronavirus. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a asigurat că testele vor fi în școli pentru testarea elevilor cel puțin

La un pas de o tragedie uriașă după ce un sportiv cunoscut a fost înjunghiat chiar în noaptea de

O persoană a decedat în această dimineață, după ce a fost lovită de tren, în apropiere de Neptun. În ajutorul victimei sosise și un elicopter