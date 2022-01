Omicron a schimbat evoluţia pandemiei. Îi va pune capăt? - analiză 23.01.2022

23.01.2022 Omicron a schimbat evoluţia pandemiei. Îi va pune capăt? - analiză Lumea s-a temut de ce este mai rău atunci când, la sfârşitul lunii noiembrie, a apărut o noua variantă de coronavirus, care a făcut ravagii în Africa de Sud într-un ritm nemaiîntâlnit până acum în



Omicron a schimbat evoluţia pandemiei. Îi va pune capăt? - analiză

Lumea s-a temut de ce este mai rău atunci când, la sfârşitul lunii noiembrie, a apărut o noua variantă de coronavirus, care a făcut ravagii în Africa de Sud într-un ritm nemaiîntâlnit până acum în pandemie.

Omicron a schimbat evoluţia pandemiei. Îi va pune capăt? - analiză

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

In acest moment, peste 300 de ore de continut video este incarcat pe YouTube in fiecare minut si numerele cresc intr-un ritm exploziv de la o luna la alta. Video bloggingul a devenit un fenomen […] The post Un Clujean a transmis live cel mai mare

Băncile au o disponibilitate crescută în această perioadă, spune Paul Tufan de la Start Finance, companie de consultanţă financiară şi brokeraj, ele acordând atât credite de nevoi personale, cât şi credite ipotecare, iar clienţii au, de

Compania AstraZeneca a redus estimările privind vaccinurile anti COVID-19 pe care urmează să le livreze în UE. Astfel, în primul trimestru al anului vor fi distribuite circa 30,1 milioane de doze, ceea

Bianca Pascu evoluează sâmbătă în etapa de Cupă Mondială de la Budapesta, acolo unde poate obține biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo La un an de la ultima competiție internațională, sabrera Bianca Pascu are sâmbătă o zi dificilă.

Hermannstadt primește vizita celor de la Viitorul, într-un meci care va începe la ora 14:30. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Look Sport, Digi Sport 1 și TV Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #27 HERMANNSTADT - VIITORUL,

Cea de-a 27-a rundă a Ligii 1, care a debutat ieir cu duelul Gaz Metan – Universitatea, scor 0-2, programează astăzi trei partide. De la ora 12:00 va avea loc Academica Clinceni – FC Voluntari, […] The post Zi de fotbal în Liga 1 »

Compania anglo-suedeză AstraZeneca a anunţat sâmbătă noi reduceri în ceea ce privește livrările vaccinului său împotriva COVID-19 în Uniunea Europeană, pe motivul restricţiilor la export, relatează AFP, citată de Agerpres.

”Nu am făcut nimic rău şi nu ne pare rău”, a reacționat tânăra pakistaneză, după ce universitatea din oraşul Lahore i-a exmatriculat-o pe ea și pe iubitul ei, pentru că l-a cerut de soț în campus, în prezența mai multor

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat, joi, că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) îşi va deschide pentru public toate centrele de

Mufftangeria din Iaşi este o afacere proaspătă, de familie. Iubitorii de brioşe găsesc reţete sănătoase, dulci sau sărate, cu carne sau vegane. Pentru toate gusturile şi pentru toate

Google, Netflix, Amazon, eBay şi Ikea sunt cele mai căutate branduri de consum după căutările pe internet ale utilizatorilor. Datele arată că în România câştigător e Netflix, pe când în ţările nordice Ikea e la mare căutare, iar Amazon

De aproape 5 ani, Alexia Eram formează un cuplu cu Mario Fresh, iar fanii lor se tot întreabă când anume au de gând să facă pasul cel mare. Deși are numai 20 de ani, pe […] The post Fiica Andreei Esca vrea să facă pasul cel mare? Ce a

Etapa a III-a de vaccinare începe luni, iar peste 1,5 milioane de beneficiari sunt deja înscrişi pe platforma electronică, din care aproximativ 500.000 sunt din rândul populaţiei generale, a anunţat, duminică, premierul Florin

AC Milan - Napoli se joacă azi, de la 21:45, în derby-ul rundei a 27-a din Serie A. Meciul va fi unul cu atât mai special pentru Gattuso, tehnicianul oaspeților venind din postura de adversar pe San Siro. AC Milan se află la șase puncte în spatele

Oana Roman a fost de multe ori pusă la zid pentru aspectul său fizic, iar acum a demonstrat cât a slăbit, de fapt, în ultimii 2 ani. După ce a fost criticată și s-a spus […] The post Cât a slăbit, de fapt, Oana Roman. Vedeta a făcut

Descoperire macabră în familia lui Petre Roman. Un văr de-al Silviei Chifiriuc a fost găsit mort în casa sa din Botoșani. Descoperirea macabră a avut loc zilele trecute în satul Tudor Vladimirescu, din comuna botoșăneană […] The post

După un 2020 cu mai multe tranzacţii pe sectorul industrial şi logistic, inclusiv cele prin care CTP a realizat noi achiziţii pentru a-şi extinde portofoliul, tendinţa ar putea continua şi în 2021 în condiţiile în care sunt aproape de semnare

Horoscopul zilei de 15 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din zodia Fecioară au tendința de a cheltui bani pentru a-și satisface plăceri și mofturi. Sfat! Persoanele

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține că există practici comerciale incorecte la încheierea contractelor de energie. Este vorba despre primele concluzii trase în urma controalelor derulate de

Runar Mar Sigurjonsson (30 de ani), primul islandez din istoria Ligii 1, s-a remarcat la debut. A oferit o pasă de geniu la ultimul gol din CFR Cluj - Poli Iași, scor 4-0. Cronica meciului CFR Cluj - Poli Iași 4-0 Sigurjonsson este cel mai