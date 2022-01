Oltenii lui Reghe pregătesc reluarea sezonului în Antalya! 03.01.2022

Universitatea Craiova a reluat pregătirile în vederea pregătirii etapelor rămase de disputat din acest „regular” dar și al sezonului din play-off/play-out și al Cupei României, competiție în care „juveții” sunt în careul de ași. […] The post Oltenii lui Reghe pregătesc reluarea sezonului în Antalya! appeared first on Cancan.

Un număr total de 136 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 noua variantă UK - linia genetică B.1.1.7 au fost confirmate până vineri, a anunţat Ministerul Sănătăţii. "Ministerul Sănătăţii a fost

Ana Ularu poate fi urmărită de astăzi pe Netflix în Tribes of Europa, primul serial original al platformei de streaming în care unul dintre rolurile centrale este interpretat de o actriță din România. Tribes

Lanţul hotelier german Allsun va impune o nouă regulă pentru siguranța clienților. Toți oamenii care vor să se cazeze la unul dintre hoteluri vor trebui să facă dovada că s-au vaccinat împotriva coronavirusului, a anunţat proprietarul

Doi vâlceni, bănuiţi de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism şi trafic de droguri de risc, duşi la audieri la sediul DIICOT, în urma unor percheziţii în Vâlcea şi Dolj, au fost arestaţi

Carlos Ruben Ramirez, lider al cartelului mexican de droguri Jalisco Nueva Generation, a fost prins în martie anul trecut în România, iar în iulie a fost extrădat în Statele Unite. Reprezentanții Poliției Române au făcut acum publice detaliile

Jasmine Harrison a devenit cea mai tânără femeie care trece singură Atlanticul. Britanica de 21 de ani a vâslit timp de 70 de zile. 4.828 de km în 70 de zile, trei ore şi 48 de minute, la vâsle.

Tottenham a fost învinsă de West Ham, scor 1-2, în runda cu numărul 25 din Premier League. Fundașul stânga Sergio Reguilon (24 de ani) a avut o ieșire nervoasă la adresa arbitrului Craig Pawson. Nervii sunt întinși la maximum în sânul celor

Premierul Florin Cîţu susţine că amendamentele depuse de PSD la bugetul pe anul 2021 au un impact bugetar de aproape 6% din PIB, iar sursa de finanţare reprezintă contribuţia României la UE, informează Agerpres. Florin Cîţu spune că

Prin schimbarea sistemului de joc, din 4-3-3 în 4-2-3-1, Marinos Ouzounidis, antrenorul Craiovei, a făcut ca Dan Nistor și Alex Cicâldău să nu se mai calce pe picioare. Mai are de rezolvat eficacitatea și repriza secundă, o chestiune de

Până să traverseze oceanul către Europa, Gabriel Omar Batistuta era tentat de baschet, datorită înălţimii sale, însă Mario Kempes şi naţionala Argentinei, campioni mondiali în 1978, i-au schimbat destinul celui născut pe 1 februarie 1969,

A.G. Radio Holding, grupul de radio numărul 1 în România, anunţă lansarea platformei de entertainment audio Soundis.ro. În premieră pentru România, portalul agregator Soundis.ro reuneşte toate staţiile grupului de radio AG Radio Holding,

Pronat, o companie care distribuie şi produce sub brand propriu alimente şi cosmetice bio, ia în calcul să dubleze ca­pacitatea de pro­duc­ţie a fabricii din lo­ca­litatea Sânandrei, judeţul

Mulți oameni știu că salariile companiei Metrorex sunt destul de mari, însă, puțini știu că în ceea ce privește salariul unei casiere, nu se aplică aceeași „regulă” financiară. Care este salariile în 2021 ale angajaților […] The

Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost surprins pe stradă, fără mască de protecție. Conform Realitatea PLUS, politicianul era în centrul Capitalei și părea

Social-democraţii vor depune amendamente la legea bugetului de stat pentru a le fi plătite minerilor din Valea Jiului drepturile restante, a anunţat, luni, într-o conferinţă de

Steven Smith, conferenţiar în ştiinţe biomedicale la Universitatea Brunel din Londra, explică, într-un articol pentru The Conversation, de ce anticorpii produşi de organism după infectarea cu SARS-CoV-2 se pierd în timp, ce înseamnă asta

Investigaţiile pentru monitorizarea sănătăţii glandei tiroide nu sunt printre cele mai ieftine şi, din păcate, majoritatea nu sunt decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Află cât costă analizele pentru glanda tiroidă şi

Panathinaikos, formația pregătită de Ladislau Boloni (67 de ani), a fost învinsă de Panetolikos, scor 0-1, în etapa 23 a campionatului din Grecia. Este prima înfrângere a „verzilor” în campionat după mai bine de două luni, de la eșecul

Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri din interiorul realityshow-ului Survivor România. Ea a povestit cum se fac alianțele, dar și ce i-a spus Jador, fără să știe că este auzit de cine nu trebuia. Simona a […] The post Simona Hapciuc a spus

Miniclip, companie elveţiană din industria de jocuri mobile, a devenit acţionar majoritar la Green Horse Games, firmă fondată în 2013 de George Lemnaru, tranzacţia marcând intrarea pe piaţa de gaming din