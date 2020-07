Oltenii atacă victoria astăzi în Moldova! 19.07.2020

FC Botoșani va primi astăzi de la ora 19:30 pe „Municipal”, în epilogul rundei a VIII-a a play-off-ului Ligii 1 vizita formației Universitatea Craiova. Oltenii vin pe cai mari la Botoșani fiind lideri în Liga 1 și favoriți în acest moment la titlul de campioană având în vedere că, cu trei runde înaintea finalului acestui […] The post Oltenii atacă victoria astăzi în Moldova! appeared first on Cancan.ro.

