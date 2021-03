Olivia Steer, mesaj dur după mitingul împotriva vaccinării 09.03.2021

Olivia Steer a postat un mesaj de revoltă după mitingul din Capitală față de vaccinarea obligatorie și introducerea ”pașaportului” de vaccinare. „Acum 8 ani (de cînd e fotografia, pe care tocmai mi-a scos-o Facebook, […] The post Olivia Steer, mesaj dur după mitingul împotriva vaccinării appeared first on Cancan.

Având în vedere că telefonul mobil este cel mai folosit dispozitiv, fiind atins atât cu mâna cât şi cu faţa de nenumărate ori pe zi, orice virus, bacterie sau germen prezent pe acesta poate fi tranferat cu uşurinţă pe

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat marţi, 24 martie, că în R. Moldova au fost confirmate 109 cazuri de infectare cu COVID-19. În Chişinău - 40 de cazuri; Hînceşti - 17; Ştefan Vodă,

Cătălin Caragea, solictul trupei ”7 Klase” și-a pus capăt zilelor la vârsta de 22 de ani. Tânărul a fost găsit de anchetatori ștrangulat în locuința sa din Chișinău. Polițiștii din Republica Moldova au declarat că trupul

Horoscop 22 martie. Iată ce ne rezervă astrele într-o zi de primăvară

O companie biofarmaceutică donează Ministerului Sănătăţii 4.000 de cutii pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Cu aceste 4.000 de cutii, peste 8.000 de pacienţi vor fi

Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, şi-a convocat acţionarii pe 27 aprilie pentru a aproba distribuirea de dividende brute în valoare totală de 498,4 mil. lei, respectiv a unui dividend brut de 1,65306302

Ancheta epidemiologică care are loc în acest moment la Spitalul Județean din Suceava aduce disperare și neputință în rândul sucevenilor și în special a cadrelor medicale implicate. Peste 100 de medici și asistenți au fost infectate cu noul

Lider național în domeniul Betting & Gaming, Superbet este prima companie din industria pariurilor sportive și a jocurilor de cazinou care pariază pe bine și contribuie financiar pentru a susține efortul personalului medical suprasolicitat în

RETETA PAINE // In acest material va aratam o reteta simpla de paine. Ingredientele sunt accesibile

Bărbatul a pătruns în locuinţa bătrânei cu intenţia de a o jefui. După ce s-a întâlnit cu femeia, a lovit-o în neştire cu un topor şi i-a furat 2 lei şi

Un copil de 5 ani a murit, miercuri, într-un accident rutier produs pe DN 17D, în localitatea Chiuza, Bistrița-Năsăud. Tatăl său, care se urcase beat la volan, a pierdut controlul autoturismului și s-a răsturnat, arată Inspectoratul de Poliţie

Nelu Tătaru, noul Ministru al Sănătății, are 47 de ani, este medic chirurg la Spitalul din Huși, pe care l-a și condus o perioadă în calitate de manager. El a fost, în perioada 1991 – 1992 asistent medical stagiar la Spitalul Judeţean

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

Vânat de creditori pentru un împrumut nerambursat de 5,5 milioane de euro, Irinel Columbeanu s-a luptat ca un leu pentru păstrarea bunurilor sale, dar se pare că nu a prea a avut succes de cauză. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă,

Patru militari NATO din Afganistan au fost testaţi pozitiv la noul coronavirus. Sunt primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anunţat marţi NATO într-un comunicat citat de Reuters, preluat de

Gigi Becali are motive de bucurie. Presa din Cehia anunță că Sparta Praga ar putea renunța la portarul Florin Niță (32 de ani), dorit de FCSB pentru sezonul viitor. FCSB caută portar, după ce Cristi Bălgrădean a semnat cu CFR Cluj și a fost

Un sucevean s-a întors din Italia cu câinele lui şi cu 30 de papagali. Bărbatul a fost preluat de echipaje de poliţie şi plasat în carantină. Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a spus că joi

O televiziune din Germania a realizat un filmuleţ explicativ despre coronavirus, care a strâns peste 52.000 de share-uri pe Facebook şi 4 milioane de vizualizări. NDR, o companie de radio şi televiziune din Hamburg, a realizat un video scurt, de 5

Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre de Guvern prin care se acordă în continuare ajutorul financiar pentru stimularea achiziției de calculatoare, denumit Euro 2020. Programul prevede că pot cere aceste bonuri doar elevii care provin din familii în

Suedia a decis, vineri, interzicerea adunărilor mai mari de 50 de persoane, în cadrul măsurilor adoptate pentru încetinirea răspândirii coronavirusului, în contextul în care în această ţară sunt peste