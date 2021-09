OK Medical, cu centre de recoltare a testelor pentru COVID-19, fără laboratoare proprii, a crescut de la 6 mil. lei la 42 mil. lei într-un an. OK Medical este înfiinţată din 2014 şi îl are ca acţionar unic pe Mihai Lala, iar în pandemie a pariat 16.09.2021

OK Medical, o reţea de centre de recoltare a probelor pentru depistarea a COVID-19, a ajuns la 42,6 mil. lei cifra de afaceri în 2020, în creştere de la aproape 6 mil. lei anul anterior, arată datele publice de la ministerul de Finanţe.

Huawei România, cu afaceri de 1,8 mld. lei la finalul anului trecut, are în prezent peste 60 de poziţii deschise pentru diverşi specialişti IT&C, potrivit unui comunicat de presă transmis de subsidiara locală gigantului Huawei din

Gabriela Firea a afirmat că printre primele inițiative legislative pe care le va avea în calitate de senator de București va fi cea referitoare la amendarea Legii termoficării, astfel încât să fie

Dan Petrescu a comentat prestația arbitrilor din România, după victoria de la Sofia,

Un conflict spontan între mai multe persoane din cartierul de romi de la Teiş, de lângă Târgovişte, a fost aplanat de poliţişti cu ajutorul mascaţilor de la jandarmi. Opt persoane au fost

O rusoaică, o olteancă și o cântăreață aspirantă urcă pe scena iUmor duminică seara, de la ora 20.00, la Antena 1, și nu este începutul unui banc, ci doar debutul unei seri dificile pentru juratul

Vești excelente pentru fanii fotbalului de calitate! După un mijloc de săptămână marcat de startul partidelor din grupele Champions League și Europa League, urmează un weekend plin de fotbal, cu etape noi în toate campionatele puternice ale

Parfumul reprezintă unul dintre accesoriile care definesc orice persoană. Mirosul pe care îl emană un bărbat sau o femeie spune multe despre el sau ea. Dacă te-ai întrebat și tu ce ți s-ar potrivi și cum ar fi indicat să-ți alegi parfumul, ca

Premierul Ludovic Orban susţine că obiectivul Guvernului este creşterea capacităţii de testare pentru COVID-19 la peste 50.000 de teste pe zi, afirmând însă că "iluzia testării în masă este vândută de către PSD de la începutul

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi monitorizaţi şi asistaţi medical de medicii de familie. Pentru acest serviciu medicii de familie urmează să primească 105 lei

Mijlocașul Ovidiu Horșia (19 ani), împrumutat de FCSB la Gaz Metan, a fost înlocuit în partida cu FC Botoșani după doar 27 de minute în partida pierdută de medieșeni, scor 1-2. Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani poate fi urmărit

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

„Suntem doi francezi care au renunţat la corporaţie pentru a dezvolta un business de impact cu spirulină artizanală în România.” Aşa îşi rezumă povestea Romain Couderc şi asociatul lui, Florent Mathé. S-au cunoscut în Bucureşti, au

Mijlocaşul care tocmai a împlinit 22 de ani a fost aspru criticat pentru prestaţiile sale la ultimele trei meciuri ale naţionalei. Din păcate pentru el, nici la echipa de club nu s-a descurcat mai bine, la ultima

Dan Nicorescu a trecut prin momente de coșmar în noaptea de luni spre marți, atunci când a fost jefuit. Excentricul milionar se pare că a depășit, totuși, episodul șocant, pentru că s-a reîntors la activitățile […] The post Cum a

Primarul Clujului a anunţat că a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru proiectul metroului care va lega oraşul de zona

Bayern Munchen a suferit o pierdere importantă chiar în startul meciului din Bundesliga contra lui Eintracht Frankfurt: fundașul stânga Alphonso Davies s-a „rupt” după doar două minute și va fi indisponibil o perioadă îndelungată. Davies a

Gerhard Ludwig Müller, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici, a declarat într-un interviu acordat pentru Corriere della Serra și citat de Hotnews că declarațiile Papei Francisc despre uniunile civile pentru persoanele de același sex

Moaştele Sfântului Dimitrie au fost scoase, duminică dimineaţa, în procesiune şi aşezate în baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală din Capitală. Procesiunea are loc în contextul în care Bucureştiul este pe primul loc ca număr zilnic

Peste 300 de milioane de euro vor paria oamenii pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, suma fiind un record pentru casele de pariuri. Recordul precedent a fost atins la alegerile prezidențiale din 2016, când a fost pariată suma de 220

Donald Trump spune că nu mereu joacă după regulile Washington-ului, că a luptat mai mult decât orice alt preşedinte și la cea mai mică greşeală au apărut despre el titluri peste tot