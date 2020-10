OFICIAL Vali Lazăr, prezentat la noua echipă » Fostul dinamovist va juca alături de un fotbalist celebru! 08.10.2020

08.10.2020 OFICIAL Vali Lazăr, prezentat la noua echipă » Fostul dinamovist va juca alături de un fotbalist celebru! Valentin Lazăr (31 de ani), ultima dată la Dinamo, a semnat cu Al Shahania, echipă din liga a doua din Qatar. După aventura de 8 luni de la Dinamo, Vali Lazăr se întoarce în Qatar, țară în care întotdeauna s-a simțit ca acasă. Extrema a



OFICIAL Vali Lazăr, prezentat la noua echipă » Fostul dinamovist va juca alături de un fotbalist celebru!

Valentin Lazăr (31 de ani), ultima dată la Dinamo, a semnat cu Al Shahania, echipă din liga a doua din Qatar. După aventura de 8 luni de la Dinamo, Vali Lazăr se întoarce în Qatar, țară în care întotdeauna s-a simțit ca acasă. Extrema a semnat cu Al Shahania, din liga a doua, fiind deja prezentat oficial. Pentru început, Lazăr a semnat un contract valabil un sezon. ...

OFICIAL Vali Lazăr, prezentat la noua echipă » Fostul dinamovist va juca alături de un fotbalist celebru!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Viorica Dăncilă se află joi, 24 octombrie, într-o vizită în judeţul Maramureş. Prima oprire a făcut-o la Borşa, acolo unde Guvernul României a alocat aproape 22 de milioane de euro pentru construcţia unei telegondole şi a unei pârtii

În cadrul viziunii sale pentru un viitor fără fum, compania continuă să investească în cercetare şi tehnologii avansate, adaptând produsul la nevoile

Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) și Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) s-au întâlnit joi, la Nur-Sultan (Kazahstan), într-un supermeci demonstrativ câștigat de iberic în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 11-9. Printre cei 12.000 de spectatori prezenți

Trei tineri din municipiul Călăraşi au fost depistaţi de jandarmii călărăşeni având asupra lor mai multe pacheţele confecţionate din hârtie cu un conţinut de fragmente vegetale uscate, susceptibile a avea efect

Bianca Andreescu, (19 ani, 4 WTA) se pregătește de startul Turneului Campioanelor, de la Shenzen, iar înainte s-a relaxat și s-a bucurat de timpul liber. Andreescu, jucătoare din Canada de origine română, a fost prezentă în urmă cu

Sunt tot mai numeroase previziunile, în Europa şi în SUA, că într-un an sau doi ar veni peste noi o recesiune. Nu o criză, deci, fenomen ce se petrece de două ori sau de cel mult trei ori într-un secol, ci o

Transilvania Nuts, procesato­rul de miez de nucă controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric, a des­chis o nouă fabrică în localitatea Ciugud din judeţul Alba, unde va rea­liza nucă bio, batoane pe bază de fructe cu miez de nucă sau ulei de

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Departamentul Muncii şi Ocupării Forţei de muncă din Filipine a anunţat că Slovenia vrea să importe între 2.000 şi 5.000 de muncitori calificaţi şi semicalificaţi din această ţară pentru a-şi soluţiona problema lipsei de forţă de

Wawa Chombonggai avea şase ani când a fost condamnat la moarte de tribul său canibal fiind considerat un spirit rău după moartea părinţilor săi. Salvat de un ghid care l-a adoptat, adolescentul s-a întors în junglă după 13 ani pentru a-i

În 2018, compania a avut afaceri de 1,39 milioane de lei, în creştere cu

Dinamo a câștigat meciul cu Viitorul, scor 3-2 (Perovic '29, Sorescu '31, I. Filip '61 / Iancu '76, Boboc '79), din etapa cu numărul 14 a Ligii 1. Vezi AICI clasamentul Ligii 1!Vezi AICI programul etapei #14! Sârbul Slavko Perovic, adus în

Pe 1 noiembrie, RADIO ROMÂNIA împlineşte 91 de ani de când intră în casele ascultătorilor din ţară şi din străinătate. Aniversarea difuzării (în 1928) a primei emisiuni a serviciului public de radio este marcată, ca în fiecare an, şi de

Autorităţile judeţene „vânează” fondurile norvegiene şi vor să restaureze clădirea fostei Şcoli de Cavalerie de la Târgovişte. Specialiştii în domeniu estimează că este nevoie de 2 mil. de euro pentru această lucrare, CJ Dâmboviţa

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în

Exact când situația lui Gareth Bale (30 de ani) de la Real Madrid părea că s-a stabilizat, presa din Spania aruncă „bomba”: galezul ar putea ajunge în China, la Shanghai Shenhua. Tensiunile dintre Bale și antrenorul Zinedine Zidane,

Un bărbat din Baia Mare a locuit timp de trei zile sub acelaşi acoperiş cu fratele său mort. Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz şi cercetează cazul ca şi moarte

Tenismanul elveţian Roger Federer (38 ani), numărul trei mondial, nu va participa la ATP Cup, noua competiţie pe echipe organizată în luna ianuarie, au anunţat organizatorii turneului. "Cu mare

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) a pierdut în două seturi meciul cu Elina Svitolina (25 de ani, 8 WTA), scor 5-7, 3-6, și are nevoie de victorie în ultima rundă pentru a se califica. Simona Halep va juca vineri contra cehoaicei Karolina Pliskova (27

O încetinire a economiei mondiale a afectat SUA, a declarat secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, adăugând că economia americană se bucură în continuare de o rată solidă a ocupării forţei de muncă şi de inflaţie scăzută,