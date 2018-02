OFICIAL Ultimul golgeter din Liga 1 s-a transferat în Italia » Cu ce echipă a semnat 13.02.2018

13.02.2018 OFICIAL Ultimul golgeter din Liga 1 s-a transferat în Italia » Cu ce echipă a semnat Albanezul Azdren Llullaku, golgeterul ediției precedente din Liga 1, a fost achiziționat de echipa italiană Virtus Entella (Serie B). Acesta a fost prezentat astăzi, italienii anunțând transferul prin intermediul paginii oficiale de Twitter.



Albanezul Azdren Llullaku, golgeterul ediției precedente din Liga 1, a fost achiziționat de echipa italiană Virtus Entella (Serie B). Acesta a fost prezentat astăzi, italienii anunțând transferul prin intermediul paginii oficiale de Twitter. Atacantul a semnat un contract valabil pentru următoarele 6 luni, cu opțiune de prelungire pentru sezonul următor. Tranzacția a fost perfectată de impresarul său, Alessandro Pezzoli. ...

