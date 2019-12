OFICIAL Juventus a rămas fără Mario Mandzukic! Croatul a semnat cu Al-Duhail, în Qatar 25.12.2019

Atacantul croat Mario Mandzukic (33 de ani) a plecat de la Juventus, acesta semnând deja cu Al-Duhail SC, grupare din Qatar. Din ce în ce mai rar în primul „11" al „Bătrânei Doamne", Mandzukic a decis să ia calea Qatar-ului, croatul



OFICIAL Juventus a rămas fără Mario Mandzukic! Croatul a semnat cu Al-Duhail, în Qatar

Atacantul croat Mario Mandzukic (33 de ani) a plecat de la Juventus, acesta semnând deja cu Al-Duhail SC, grupare din Qatar. Din ce în ce mai rar în primul „11” al „Bătrânei Doamne”, Mandzukic a decis să ia calea Qatar-ului, croatul ajungând la o înțelegere cu Al-Duhail. Mandzukic îl va revedea la noua echipă pe Medhi Benatia, fostul său coleg de la Juventus. القسم الثاني ️@DuhailSC pic.twitter. ...

OFICIAL Juventus a rămas fără Mario Mandzukic! Croatul a semnat cu Al-Duhail, în Qatar

