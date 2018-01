Ofertă de ultimă oră pentru Alibec pentru o perioadă incredibilă » Becali a dezvăluit culisele afacerii și a avut un mesaj categoric către jucător: "Chiar n-ai atâta bărbăție și ambiție?" 04.01.2018

Ofertă de ultimă oră pentru Alibec pentru o perioadă incredibilă » Becali a dezvăluit culisele afacerii și a avut un mesaj categoric către jucător: "Chiar n-ai atâta bărbăție și ambiție?"

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a spus că a refuzat o ofertă pentru atacantul de 26 de ani. "Eu am mare încredere în Alibec. Am avut acum ofertă pentru el, un milion de euro pentru a-l împrumuta 4 luni. Eu l-am luat cu 1,7 milioane și acum putem să primesc 1 milion pentru 4 luni!Dar am zis că nu. Nu contează de unde a fost oferta. Nu pot să vă spun. Am avut și ofertă de 2 milioane, dar nu l-am dat. ...

Regele Mihai va rămâne o figură emblematică pentru istoria zbuciumată a României, cu coloana vertebrală neîncovoiată de vremuri, iar prin moartea sa se încheie ultima filă din cel

Vlad Chiricheş a fost aproape de a pleca de la SSC Napoli înaintea actualului sezon, dar antrenorul Maurizio Sarri s-a opus unui transfer. Fundaşul român Vlad Chiricheş îşi va prelungi contractul

In Emirat, sunt numeroase proiectele imobiliare derulate pentru Expozitia universala din 2020. Spre exemplu, Atlantis, un urias proiect de 1,4 miliarde de dolari, conceput de un arhitect american si decorat de o

Fosta atletă română Cristina Nicolau a trecut azi în neființă la vârsta de doar 40 de ani. Cristina a fost legitimată la clubul Steaua, fiind specialistă în proba de triplusalt, unde a avut cele mai bune rezultate. Cristina

Situaţia comparabilă cu aceea a construirii unui garaj. Vid legislativ uriaş. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2Auv8Q7 Post-ul evz.ro: Cât de uşor se poate construi o moschee în România? apare prima dată în

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune că a aflat cu profundă tristeţe vestea dispariţiei Regelui Mihai I al României, pe care a avut deosebita şansă de a-l cunoaşte şi că îşi aduce aminte cu emoţie de întâlnirile cu

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi ruşi vor putea evolua sub drapel neutru, a anunţat forul de la

Cel puţin 50 de persoane au fost rănite, marţi seară, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropiere de Düsseldorf, anunţă Poliţia germană, citată de

Fregata franceză (F-714) Guepratte a sosit marţi la Constanţa, pentru o escală de patru zile, urmând ca la finalul vizitei echipajul bastimentului să participe la un exerciţiu integrat cu nave ale

Unele articole apărute recent caută – şi uneori pretind că au şi găsit – explicaţii ale resurgenţei inflaţiei în ultimele luni în evoluţia masei monetare. Sunt ani buni de când banca centrală încearcă să explice limitele relaţiei

Două trenuri s-au ciocnit, marți seara, în apropiere de Dusseldorf (vestul Germaniei). În urma coliziunii, aproximativ 50 de persoane au fost rănite. Citește mai

SFÂNTUL NICOLAE. Sfântul Nicolae este celebrat de creștinii ortodocși în data de 6 decembrie. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar. Citește mai

Unghia încarnată reprezintă o afecțiune uzuală în cazul căreia colțul unghiei crește în carnea de lângă unghie, ceea ce conduce la inflamație, înroșirea pielii, dureri și, uneori, infecție. Cel mai adesea degetul mare al labei piciorului

Cel mai important eveniment al scenelor lirice româneşti, Gala Premiilor Operelor Naţionale, este pentru al doilea an consecutiv, găzduit de Opera Naţională Bucureşti. Evenimentul ajuns la cea de-a V-a ediţie este considerat cel mai grandios

Cu trei victorii în trei partide, fetele pregătite de spaniolul Martin Ambros se află pe primul loc în grupa A şi şi-au asigurat deja prezenţa în următoarea rundă a

Liderul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, susţine că Partidului Socialiştilor, condus de către Zinaida Greceanîi de jure, dar de facto de către Igor Dodon, ar fi fost inventat pentru a distruge

Un întreg ritual de obiceiuri precedea, în lumea satului românesc, venirea pe lume a unui copil. Chiar şi la naştere era respectat un întreg ceremonial, iar moaşa juca un rol

Avantajele pentru sănătate ale exerciţiilor fizice de intensitate ridicată sunt cunoscute, dar un nou studiu realizat de Universitatea McMaster din Canada indică un alt beneficiu major: o memorie mai bună. Rezultatele ar putea avea implicaţii

ANALIZE Cancerul bronhopulmonar, de sân, de col uterin sau de prostată sunt printre cele mai frecvente tipuri de cancere care fac, an de an, numeroase victime. Supravieţuirea pacienţilor diagnosticaţi depinde foarte mult de stadiul în care boala

Andrei Lazăr (31 de ani), fiul judecătoarei Liliana Lazăr, din Craiova, a fost implicat în urmă cu două zile într-un nou scandal în plină stardă în localitatea doljeană Malu Mare. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă