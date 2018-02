Odihna de vară a copiilor în 2018 va costa orientativ 175 de lei pe zi 08.02.2018

08.02.2018 Odihna de vară a copiilor în 2018 va costa orientativ 175 de lei pe zi Biletele în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor, finanţate din bugetul de stat, va costa în sezonul estival 2018 orientativ 175 de lei, cu 12 lei mai mult decât în 2017, transmite IPN cu referire la un proiect de hotărâre



Biletele în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor, finanţate din bugetul de stat, va costa în sezonul estival 2018 orientativ 175 de lei, cu 12 lei mai mult decât în 2017, transmite IPN cu referire la un proiect de hotărâre de Guvern, supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md.

