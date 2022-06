Octavian Jurma avertizează: ”Avem toate motivele să mărim gradul de supraveghere a pandemiei” 17.06.2022

17.06.2022 Octavian Jurma avertizează: ”Avem toate motivele să mărim gradul de supraveghere a pandemiei” Cercetătorul Octavian Jurma avertizează populația cu privire la pericolul pe care îl reprezintă Omicron, în ciuda faptului că autoritățile au ales să nu mai raporteze numărul de cazuri zilnic. ”Săptămâna trecută au fost confirmate



Octavian Jurma avertizează: ”Avem toate motivele să mărim gradul de supraveghere a pandemiei”

Cercetătorul Octavian Jurma avertizează populația cu privire la pericolul pe care îl reprezintă Omicron, în ciuda faptului că autoritățile au ales să nu mai raporteze numărul de cazuri zilnic. ”Săptămâna trecută au fost confirmate primele […] The post Octavian Jurma avertizează: ”Avem toate motivele să mărim gradul de supraveghere a pandemiei” appeared first on Cancan.

Octavian Jurma avertizează: ”Avem toate motivele să mărim gradul de supraveghere a pandemiei”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 a hotărât că autoritatea locală va salubriza terenurile neîngrijite cu proprietari, urmând ca valoarea lucrărilor să fie recuperată de la aceştia. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi

Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi au fost inundate, în urma precipitaţiilor abundente căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi în municipiul

„Planurile companiei au fost deja trasate, iar eu sunt aici pentru a le implementa. Urmărim trei obiective – eficien­ti­zarea fluxurilor în companie – fiecare proces care se desfăşoară în companie este învechit, eficientizarea personalului

Betty Salam s-a accidentat pe plajă și s-a ales cu piciorul bandajat. Fiica cea mare a lui Florin Salam le-a dezvăluit fanilor cum se simte după această situație neplăcută. Betty, era în culmea fericirii, în […] The post Betty Salam s-a

Leo Messi (34 de ani) este foarte aproape să semneze cu Barcelona, după ce clubul catalan a făcut rost de bani pentru noul contract. După ce a câștigat Copa America, Messi a fost în vacanță în Miami și Ibiza. În SUA, Messi a petrecut doar

O familii din statul american Ohio, SUA, a aruncat din greșeală la gunoi 25.000 de dolari, în timp ce-și ajuta bunica la curățenie în casă. Alertată imediat, firma de salubrizare a găsit banii, după ce a sortat gunoaiele, relatează ABC News 5

Cel puţin 10 rachete au fost lansate, vineri, din sudul Libanului către Israel, potrivit agenţiei libaneze National News, în ceea ce pare a fi o relansare a violenţelor de-a lungul frontierei comune, scrie

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat vineri dimineață direct în semifinala probei de canoe sprint 1.000 metri, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Celălat reprezentant al României, Victor Mihalachi,

Concurs cu premii în promisiuni pentru cine răspunde la această întrebare Minte Deian Sorescu? Minte Iuliu Mureșan? Să vedem ce au spus cei doi și, ca niște mici exploratori familiarizați cu vegetația și fauna din fotbalul nostru, să

Nu există nicio scânteie de inspirație și abundență care să pună capăt unei veri încărcate emoțional, așa că putem folosi această energie nouă adusă de schimbări, scrie bustle.com. Sezonul

O echipă de experți din cadrul Departamentul de Apărare al SUA a concluzionat că drona din spatele atacului mortal asupra navei Mercer Street a fost produsă în Iran, a declarat vineri Comandamentul Central al SUA, citat de CNN. Altfel spus, Iranul

Antrenoarea echipei de pentatlon modern a Germaniei, Kim Raisner, a fost exclusă de la JO după ce a lovit un cal. Ea a lovit calul sportivei Annika Schleu, care a refuzat să treacă obstacolele la proba de

În ultimele săptămâni accidentele în care au fost implicate vehicule s-au înmulțit extrem de

FCU Craiova s-a impus în deplasarea de la Clinceni, scor 2-1, și urcă pentru moment pe loc de play-off. Programul și rezultatele etapei cu numărul 4 din Liga 1 Prima repriză de la Clinceni a fost cea mai bună din mandatul lui Adrian Mutu la FCU

CX-30 ediția 2021 este un facelift la mașina care în anul 2019 a reușit să câștige volanul de aur. La prima vedere, ar putea să nu sesizăm schimbări prea mari, însă avem de-a face cu o altă motorizare,

Rangers, fără Ianis Hagi (22 de ani), a fost învinsă de Dundee, scor 0-1. Formația lui Steven Gerrard nu mai pierduse în campionat din martie 2020. Rangers nu traversează cel mai bun moment. A pierdut prima manșă a disputei cu Malmo, din turul 3

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

Dintre toti designerii lumii, exista o serie de persoane care s-au remarcat prin creatii unice, care au facut inconjurul lumii. Cei mai populari designeri au dat nastere unor trenduri nemuritoare in moda, de aceea au devenit nume influente, de care

Nume: Stailer Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Stailer Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a se programa la un salon de înfrumuseţare rapid direct de pe telefonul mobil, putând

CS Mioveni chiar a avut motive să protesteze după ce brigada de arbitri a nedreptățit-o în meciul de 0-1 de pe teren propriu cu CFR. Pentru că Petrila a plecat din ofsaid la gol și pentru că Andrei Chivulete i-a refuzat un penalty evident în