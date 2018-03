Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier : Am investit în imobiliare pentru că e o combinaţie între siguranţă şi randament 15.03.2018

15.03.2018 Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier : Am investit în imobiliare pentru că e o combinaţie între siguranţă şi randament In viaţă e important să ştii când să intri şi când să ieşi, să creezi o companie de la zero şi o duci cât poţi, apoi laşi pe alţii să o ducă mai departe, a declarat Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier , la conferinţa Top



Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier : Am investit în imobiliare pentru că e o combinaţie între siguranţă şi randament

In viaţă e important să ştii când să intri şi când să ieşi, să creezi o companie de la zero şi o duci cât poţi, apoi laşi pe alţii să o ducă mai departe, a declarat Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier , la conferinţa Top Tranzactii 2018.

Octavian Bădescu, fost proprietar Sameday Courier : Am investit în imobiliare pentru că e o combinaţie între siguranţă şi randament

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

FCSB și Lazio joacă azi, de la ora 22:05, în turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport și ProTV. lIveTEXT FCSB - Lazio În acestă, Gigi Becali a anunțat echipa de

Gigi Becali a râs de rivalii de la Dinamo, după ce aceștia l-au vândut pe fundașul Ionuț Nedelcearu (21 de ani) la FC Ufa, în Rusia, în schimbul a 600.000 de euro, informație prezentată în exclusivitate de

Prizonieri în propriile curţi. Este cazul locuitorilor din satul Răcarii de Sus, ce aparţine oraşului Filiaşi, din Dolj, care, de două luni, nu şi-au mai scos maşinile din garaje. Pe copii îi duc la şcoala în spate, din cauza nămolului care

In ultima perioada, tot mai mult batrani se izoleaza in case si ajung sa moara singuri, fara ca autoritatile sa afle in timp

Atac suspect asupra fondatorului NEPI Rockcastle: Acţiunile firmei s-au

Consiliul municipal Bălţi a luat act joi, 15 februarie, de cererea de demisie a primarului Renato Usatîi, depusă în data 13 februarie, transmite

Două persoane au murit, iar a treia a fost rănită într-un accident rutier produs joi, 15 februarie, pe traseul Sărătenii Vechi, în apropierea satului Verejeni raionul Teleneşti, transmite

Simona Halep este calificată în sferturile de finală ale turneului de la Doha, unde o va întâlni pe americanca Cici

Uniforme de pionier, cunoscutul peşte din sticlă colorată, milieuri, carnete de partid, portrete ale "conducătorului iubit", cărţi, diplome şi fotografii ce amintesc de perioada comunistă pot fi admirate în această perioadă în cadrul celor

Ingrediente: 1 măr acrişor 2 linguri unt 1 ou 100 gr făină albă 2 linguri unt topit un vârf de sare 2 linguri zahăr sirop/gem. Mod de preparare: Se bate oul cu zahărul,

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că i-a cerut ministrului justiţiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, să facă toate demersurile pentru aflarea adevărului în legătură

Elena Udrea pare că urmează exemplul Alinei Bica și pleacă și ea în Costa Rica. Dezvăluirea e făcută de jurnaliștii de la Rise Project. Aceștia publică un document din care reiese că

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că "nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discrediteze DNA şi conducerea" acestei instituţii, afirmând că această încercare "jalnică şi necinvingătoare" şi îi confirmă că

FCSB a câștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. lIveTEXT FCSB - Lazio 1-0A MARCAT: gNOHERE 29' - VIDEO Prima repriză a început lent, cu multe greșeli făcute de

Cristi Tănase a intrat în minutul 74 al meciului FCSB - Lazio, din Europa League, intrând în locul lui Harlem Gnohere. Cu această prezență, Cristi Tănase a intrat în istoria echipei roș-albastre. Mijlocașul de 30 de ani a

Audiţiile pentru cel mai îndrăgit show de divertisment continuă zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac şi Cheloo găsesc noi metode de a se destinde în pauze. Delia reuşeşte în această perioadă să îşi relaxeze cei doi colegi juraţi prin

Exista ceva foarte atragator in privinta puzzle-urilor. Poate ca este provocarea de a concura cu tine sau de a-ti dovedi ca poti gasi raspunsul sau poate ca e promisiunea satisfactiei obtinute dupa rezolvarea puzzle-ului, dar cu siguranta te ajuta sa

McDonalds va elimina definitiv cheeseburgerii din

Compania din Bacău a trimis anul trecut la export 40% din producţie, iar restul pe piaţa locală. „Vrem să creştem mai mult pe piaţa

FCSB a câștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Gigi Becali a vorbit despre meciul cu italienii și l-a lăudat pe Dragoș Nedelcu, jucător pe