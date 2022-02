Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Iată ce este bine să faci în această zi 14.02.2022

14.02.2022 Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Iată ce este bine să faci în această zi Sărbătoarea iubirii provine de la britanici şi este celebrată de sute de ani. Ziua de 14 februarie este ziua în care milioane de oameni din lumea întreagă îşi sărbătoresc iubirea. Pentru că Ziua Îndrăgostiţilor a […] The post



Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Iată ce este bine să faci în această zi

Sărbătoarea iubirii provine de la britanici şi este celebrată de sute de ani. Ziua de 14 februarie este ziua în care milioane de oameni din lumea întreagă îşi sărbătoresc iubirea. Pentru că Ziua Îndrăgostiţilor a […] The post Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Iată ce este bine să faci în această zi appeared first on Cancan.

Obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Iată ce este bine să faci în această zi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O clinică privată a depus doua plângeri penale împotriva angajaţilor Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB) pe motiv că instituţia a ignorat şi nu a introdus în platforma Corona Forms o serie de raportări privind

Un cadavru a fost găsit sâmbătă după-amiază, într-un desiș, pe un câmp, între localitățile Mișca și Vânători. Din primele informații, transmise de reprezentanții IPJ Arad, îmbrăcămintea și încălțămintea sunt identice cu hainele

Conducerea Metrorex a anunțat că, de săptămâna viitoare, vor începe evacuările spațiilor comerciale de la metrou. Libertatea a stat de vorbă cu oameni care lucrează în aceste magazine. Unii și de peste 30 de ani. Patroni sau angajați,

Un agent imobiliar a fost pus într-o situație tare amuzantă… fără voia lui! În timp ce era la serviciu el a observat un detaliu “cu greutate” într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a […] The post Moment amuzant! Ce

562 de cazuri de infectare cu tulpina britanică, sud-africană și braziliană au fost raportate în țara noastră până în 28 martie, potrivit datelor făcute publice joi de Institutul Naţional de Sănătate

Prim-ministrul Florin Cîţu le-a transmis credincioşilor care se pregătesc să celebreze Învierea Domnului sărbători pline de „sănătate, lumină şi bucurie”. „Credincioşii romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi

Actorul Alexander Zudor încearcă, din răsputeri, să scape de măsura arestării preventive, deși faptele de care este acuzat sunt grave, de la viol, la tentativă de viol. CANCAN.RO vă prezintă detaliile, în exclusivitate, dar și […] The

Descoperire șocantă în orașul Cisnădie din județul Sibiu! O copilă în vârstă de numai 12 ani a fost găsită spânzurată, în această seară, chiar de către fratele ei, în vârstă de 9 ani, relatează

Numărul contractelor de muncă înregistrate cu un salariu lunar brut de 10.000 de lei sau mai mult a ajuns la 236.787, pe 23 februarie, conform datelor de la Inspecţia Muncii obţinute de Ziarul

CFR Cluj are din nou probleme cauzate de COVID-19. Dacă etapa trecută campioana nu s-a putut baza pe Rondon, Costache și Debeljuh, acum campioana l-a pierdut pe francezul Michael Pereira (33 de ani). Chiar în ziua în care Edi Iordănescu s-a plâns

14 protestatari dintre cei reţinuţi sâmbătă au fost arestaţi preventiv duminică dimineaţă. Persoanele au participat la protestele împotriva restricţiilor din Piaţa Unirii, din Bucureşti, în noaptea de luni spre

În Marea Britanie au fost imunizate peste 18 milioane de persoane cu vaccinul anti COVID-19 produs de AstraZeneca. Dintre acestea, au fost4 raportate doar 30 de cazuri de formare a unor cheaguri de

Jandarmeria Capitalei a anunţat, duminică, că a aplicat, până în prezent, 83 de amenzi, în valoare totală de 38.600 de lei, pentru încălcarea măsurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 şi a unor norme de convieţuire

Delia s-a plimbat în acest weekend #fărămască prin București, deși aceasta este obligatorie atât în spațiile închise, cât și în cele deschise. CANCAN.RO a întâlnit-o pe îndrăgita cântăreață alături de un fost concurent de la

Ambasada rusă din Sofia a luat apărarea guvernului bulgar în faţa criticilor formulate de Departamentul american de Stat în cadrul raportului său anual privior la protecţia drepturilor omului la nivel mondial, potrivit

Sute de oameni s-au așezat la rând, în aceste zile, în fața policlinicilor din București, pentru analize compensate. Cozile umilinței sunt însă riscante și arată incapacitatea sistemului de a oferi serviciile de bază în plină

Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, a declarat luni că nu se ştie cât va dura până când se va reveni la „libertatea” din urmă cu un an şi jumătate, de dinainte de pandemie, iar șansele ca lumea să trăiască în viitor

De când li s-a luat stadionul, microbiștilor le-a rămas totuși pasiunea de a ridica degetul spre vinovați. Avem un fotbal, dar e mort, cum procedăm? „Administrația Burleanu” nu s-a născut ieri și nu mai are scuza moștenirii (catastrofale, e

Ramona Olaru a fost ironizată în direct de Răzvan Simion. Asistenta TV n-a stat cu mâinile-n sân și i-a dat o replică prezentatorului TV. După ce a fost prezentat un material despre lefumele de la […] The post Ramona Olaru, ironizată de

Real Madrid și Liverpool se întâlnesc marți, de la ora 22:00, în manșa tur a „sferturilor” din Liga Campionilor. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport