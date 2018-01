Oana Zăvoranu vrea copil. Suma record pe care o oferă vedeta pentru o mamă surogat 23.01.2018

23.01.2018 Oana Zăvoranu vrea copil. Suma record pe care o oferă vedeta pentru o mamă surogat Oana Zăvoranu a dezvăluit încă de anul trecut că își dorește să aibă un copil și că va apela la o mamă surogat atunci când va decide că este timpul. Acum vedeta este hotărâtă să devină mămică, anunțând care va fi renumerația



Oana Zăvoranu vrea copil. Suma record pe care o oferă vedeta pentru o mamă surogat

Oana Zăvoranu a dezvăluit încă de anul trecut că își dorește să aibă un copil și că va apela la o mamă surogat atunci când va decide că este timpul. Acum vedeta este hotărâtă să devină mămică, anunțând care va fi renumerația pentru mama purtătoare. Vedeta căsătorită cu Alex Ashraf, a decis că este timpul să devină […] Post-ul Oana Zăvoranu vrea copil. Suma record pe care o oferă vedeta pentru o mamă surogat apare prima dată în Libertatea.ro.

Oana Zăvoranu vrea copil. Suma record pe care o oferă vedeta pentru o mamă surogat

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Dumitru Dragomir a vorbit despre FCSB și este de părere că Becali trebuie să-l lase lucreze pe Nicolae Dică, susținând că l-a încurcat de multe ori în prima parte a sezonului. "Eu îl văd pe Dică un antrenor

Mai sunt 4 etape din sezonul regular și apoi va începe play-off-ul. Așa cum multă lume se aștepta, CFR Cluj, FCSB și CS U Craiova sunt principalele favorite la titlu în Liga 1. Lideri sunt ardelenii, care au două puncte peste ecihpa lui

De câte ori nu ţi s-a întâmplat să te trezeşti dimineaţa cu o respiraţie grea, urât mirositoare, care parcă te obligă să mergi cât mai repede la baie pentru a te spăla pe dinţi? Aproape că nu

Un autobuz a pătruns luni într-un pasaj pietonal la Moscova, ucigând cel puţin 5 persoane şi rănind alte 15, relatează agenţiile internaţionale de

Dispeceratul Naţional Salvamont a primit în 24 de ore 28 de apeluri de urgenţă şi alte 27 prin care erau solicitate

Medicul Mihai Lucan a declarat luni, referindu-se la jurnalul găsit de procurori asupra sa, că mai are o agendă şi că nu este nimic secret, negând totodată informaţiile conform cărora ar fi intenţionat să îl abordeze pe şeful

Memoria lui Iuliu Hossu, primul cardinal al românilor, rămâne vie prin cuvintele şi faptele sale. În cuvântul de sărbători al episcopului grec-catolic de Cluj-Gherla sunt amintite vorbele lui Hossu: „Lupta mea s-a sfârşit! Lupta voastră

Fostul Combinat de Celuloză şi Hârtie, actualmente CELROM, a fost cea mai mare fabrică de carton ondulat din Oltenia şi o perlă a industriei mehedinţene, iar după 1989 aici s-a dat o bătălie la baionetă pentru fiecare

Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Războiul stelelor", s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american în cel de-al doilea weekend

Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane să fie evacuate, în contextul în care puternicul taifun Tembin - care a făcut deja 230 de victime în Filipine - se apropie de

Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo şi singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de Sărbători românilor. "Salutări, fani dinamovişti. Sunt Jaime Penedo şi vreau să vă transmit

Ioan Andone a vorbit despre problemele lui Denis Alibec. Fostul antrenor dinamovist crede în continuare în calitățile atacantului de la FCSB și crede că ar trebui să se lucreze mai mult la psihicul fotbalistului. "Ce se

O femeie cu sindromul neuron motor periferic care a strâns mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii să locuiască alături de sora ei în Australia, a murit. Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia în Banbury. Femeia nu mai

Tragedie în ziua de Crăciun! Douăzeci de membri ai unei familii, printre care şi şase copii, au murit, luni, în timp ce se îndreptau spre slujba de

Şi-a costumat fetiţa în sirenă şi a făcut imaginile publice. O vedetă cunoscută de la noi e tare mândră de fiica ei, care se pare că e o fashionistă deşi are nici patru

O tragedie fara margini a avut loc in ziua de Craciun, in Filipine. 20 de membri ai aceleiasi familii au murit, in urma coliziunii a doua autocare. Printre victime se afla si sase copii. Citește mai

Cel puţin cinci persoane au murit, iar alte zece au fost rănite după ce un autobuz regiei municipale de transport din Moscova a ajuns în gura unei staţii de

Aproximativ un million de locuitori ai Vietnamului au primit ordin de evacuare din calea furtunii tropicale Tembin, care a provocat moartea a 240 de persoane în Filipine după ce a măturat de vineri până duminică sudul acestei

Contul de Twitter al lui Jullian Assange, fondatorul WikiLeaks, nu mai este disponibil, fapt ce a stârnit numeroase întrebări din partea foştilor săi

În prima zi de Crăciun, vă propunem o selecţie dintre cele mai cunoscute compoziţii ale artiştilor pop-rock din