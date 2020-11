Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Mantea. Ce cuvinte dure i-a adresat prezentatoarei de la Kanal D 21.11.2020

21.11.2020 Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Mantea. Ce cuvinte dure i-a adresat prezentatoarei de la Kanal D Oana Zăvoranu a luat în vizor toate divele din showbizul românesc, așa că lansează atacuri dure în fiecare zi, la adresa fiecăreia dintre acestea. Nu a stat mult pe gânduri și s-a luat și de […] The post Oana Zăvoranu a luat-o în vizor



Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Mantea. Ce cuvinte dure i-a adresat prezentatoarei de la Kanal D

Oana Zăvoranu a luat în vizor toate divele din showbizul românesc, așa că lansează atacuri dure în fiecare zi, la adresa fiecăreia dintre acestea. Nu a stat mult pe gânduri și s-a luat și de […] The post Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Mantea. Ce cuvinte dure i-a adresat prezentatoarei de la Kanal D appeared first on Cancan.ro.

Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Mantea. Ce cuvinte dure i-a adresat prezentatoarei de la Kanal D

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un număr de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, în 2018, aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, în creştere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce îl plasează pe locul 34 în clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, în creştere

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a elaborat un proiect de lege care va restrânge situaţiile actuale de cumul al pensiei cu salariul în sistemul

Beveren - Antwerp 0-4 // Antrenorul român Ladislau Bölöni (66 de ani) îl critică pe autorul „dublei" Didier Lamkel Zé (23 de ani, atacant) pentru cum a celebrat primul gol: „O copilărie, trebuie să se dezveţe de obiceiurile astea!". „Îmi

Veniturile nete din do­bânzi, cea mai im­por­tantă sursă de profit a băncilor, au continuat să crească în primele nouă luni din 2019, în condiţiile ma­jo­rării volumului cre­di­te­lor acordate, dar şi ca urmare a deciziei unor bănci

Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a fost protagonista celei mai mari surprize din circuitul feminin în sezonul 2019. La această concluzie a ajuns site-ul oficial al WTA, care a alcătuit un top al celor mai șocante eliminări din acest sezon. În

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică dimineaţă că guvernul pe care îl conduce va îngheţa salariile demnitarilor la nivel aflat în plată în prezent, explicând că această măsură va fi luată fie prin legea bugetului, fie prin

Musulmanii din Constanţa cer ajutor autorităţilor pentru salvarea geamiei din zona istorică a oraşului Constanţa, monumentul care dă zonei un farmec

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a analizat căutările de zboruri cu plecare din oraşele româneşti pentru a observa care sunt destinaţiile preferate pentru vacanţa de

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reiterat intenţia de a anexa o parte din Cisiordania ocupată şi de a legaliza coloniile israeliene, într-o ultimă tentativă de a evita noi

Noul comisar european al economiei, italianul Paolo Gentiloni, a declarat că blocul comunitar trebuie să ia în considerare să-şi relaxeze regulile stricte privind deficitul bugetar, pentru a răspunde riscurilor climatice şi unei creşteri

Datele publicate de Destatis, biroul german de statistică, arată continuarea declinului producţiei industriale nemţeşti cu 5,3% în luna octombrie a acestui an, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului

De ce este o diferenta asa de mare de pret intre anvelopele cunoscute ca Michelin sau Continental si anvelope mai putin cunoscute ca Sailun sau Riken? Toti am auzit de anvelope Michelin, Continental , Dunlop sau Bridgestone dar ce facem cand nu avem bani

La întâlnire vor participa reprezentanți ai Poliției Locale, ai STB și ai Brigăzii Rutiere, precum și alți responsabili din direcțiile de specialitate din primărie. Comandamentul va avea loc la ora 15.00. În cadrul ședinței vor fi stabilite

Victor Slav a fost amfitrionul a trei emisiuni la postul Kanal D, însă acum se află… pe liber. Dar nu are de gând să stea foarte timp pe tușă, așa că se pregătește o nouă mutare surpriză. Vedeta este… fără salariu la Kanal D,

Disney, impulsionat de încasările de 919,7 milioane de dolari obţinute de filmul de animaţie ”Frozen II”, a devenit primul studio din istoria cinematografiei care a reuşit să depăşească pragul de 10 miliarde de dolari în

Peste 400 de cutii de artificii au fost confiscate în urma primelor controale efectuate de poliţişti la comercianţii de articole pirotehnice din

Betty Vazguez este unul dintre cei mai apreciați chefi din Mexic. Aceasta a impresionat pe toată lumea cu actualul său look, după ce a slăbit spectaculos. Chef Betty Vazquez este cunoscută și de la show-ul culinatr MasterChef Mexic, acolo unde

Echipaje ale Serviciului Judeţean de Salvamont, Jandarmeriei şi ISU Argeş au fost mobilizate marţi pe un sector închis de pe Transfăgărăşan pentru salvarea a trei persoane de origine israeliană. Turiştii au anunţat că se află într-o

Ediția cu numărul opt a Romanian Design Week va avea loc în intervalul 15-24 mai, la București. Începând cu 2020, RDW propune o nouă arhitectură de festival și va aborda anual o temă diferită în

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat marţi, la Galaţi, că formaţiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD şi va avea candidaţi proprii la primării la alegerile locale. Deputatul