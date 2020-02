Oana şi Catinca Roman nu îşi mai vorbesc de luni bune! Ce s-a întâmplat între cele două surori 10.02.2020

10.02.2020 Oana şi Catinca Roman nu îşi mai vorbesc de luni bune! Ce s-a întâmplat între cele două surori Viața Oanei Roman trece în ultima perioadă prin tot felul de schimbări, care au afectat-o destul de mult. Recent s-a despărțit de soțul ei, după ce au apărut probe ale infidelității. Pe lângă acest lucru, Oana nu se poate bucura nici de



Oana şi Catinca Roman nu îşi mai vorbesc de luni bune! Ce s-a întâmplat între cele două surori

Viața Oanei Roman trece în ultima perioadă prin tot felul de schimbări, care au afectat-o destul de mult. Recent s-a despărțit de soțul ei, după ce au apărut probe ale infidelității. Pe lângă acest lucru, Oana nu se poate bucura nici de sprinjin din parte familiei. A rupt legăturile atât cu tatăl, cât și cu […] The post Oana şi Catinca Roman nu îşi mai vorbesc de luni bune! Ce s-a întâmplat între cele două surori appeared first on Cancan.ro.

Oana şi Catinca Roman nu îşi mai vorbesc de luni bune! Ce s-a întâmplat între cele două surori

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Compania petrolieră OMV Petrom, constructorul auto Automobile Dacia şi rafinăria Petromidia (grupul Rompetrol) sunt singurii jucători prezenţi în top zece cele mai mari companii din România în 2008 care şi-au păstrat un loc în acelaşi

House of HR, un grup de companii cu activităţi în domeniul serviciilor de resurse umane din Belgia cu afaceri de 1,8 miliarde de euro, a preluat 20% din acţiunile companiei ro­mâ­neşti Happy Recruiter. Va­loarea tranzacţiei nu a fost făcută

Era inevitabil ca apetitul Curţii Constituţionale de a servi interesele politice ale PSD să se întoarcă la un moment dat împotriva sa. Suntem acum înaintea unei decizii în urma căreia CCR are doar două opţiuni mari şi late: să se umple de

Doamna Letiţia e surdă. Sigur, aude numai ce vrea ea, spun vecinele de pe palier. Sigur, face pe deşteapta, nu salută pe nimeni, spun oamenii de la scara B. Sigur, a intrat în lift şi a trântit uşa fără să mă aştepte şi pe mine, pufneşte

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc miercuri seară, în România. Citește mai

Florin Călinescu a rămas impresionat de înfrângerea lui Erdogan în Turcia, iar asta i-a adus aminte de situaţia lui Dragnea! Citește mai

Spion la un pas de preşedintele american Donald Trump. O chinezoaică a reuşit să intre în celebra proprietate a președintelui american din Florida, când acesta era cazat acolo. Avea cu ea un stick USB cu viruşi

Reprezentanţi ai magistraţilor români se află joi, la Bruxelles, pentru întâlniri cu oficialii europeni pe tema situaţiei din justiţie şi pentru o manifestaţie şi declaraţii de presă în faţa Palatului de Justiţie, unde li se vor alătura

Cântăreaţa Britney Spears s-a internat într-un spital de psihiatrie, după ce a suferit o cădere emoţională, informează

O locuitoare a raionului Ialoveni, anunţată de autorităţile Republicii Moldova în căutare internaţională pentru traficarea a şapte moldovence, printre care şi o minoră, a fost reţinută în Grecia şi extrădată pentru a fi trasă la

Bianca Andreescu este revelaţia anului 2019 în tenisul feminin, după ce a câştigat turneul de la Indian Wells, urcând spectaculos în clasamentul

Real Madrid a suferit prima înfrângere de la revenirea francezului Zinedine Zidane pe banca tehnică a campioanei

Un bărbat de 68 de ani din localitatea Stîrciu a murit miercuri noaptea, într-un incendiu devastator care i-a cuprins locuinţa. Întrucât casa se află într-o zonă izolată a satului, focul a fost observat târziu de către vecini, astfel că

Simona Halep se află în aceste zile la Bucureşti, iar în aseară a avut oaspeţi de seamă la Stejarii Country Club, unde

Amintirea lui Alexandru Paleologu („conu’ Alecu“ pentru sufletul meu...) e multicoloră, suculentă, plină de umor şi melancolie. O efigie a firescului, a inclasabilului, a nobleţii şi a cordialităţii. Întîlnirea cu el face parte din

Doi cetăţeni ai Federaţiei Ruse vor compărea pe banca acuzaţilor pentru organizarea migraţiei ilegale, în baza paşapoartelor false, pentru şase cetăţeni ai

Klaus Iohannis tace, de mai bine de patru zile, în legătură cu dezvăluirile referitoare la faptul că Augustin Lazăr a condus, în 1985 şi 1986, Comisia de Liberări Condiţionate de la Penitenciarul Aiud, care a

Beatrice Rancea este o apreciată realizatoare, regizoare de spectacole în special de operă şi balet, aplaudate în ţară şi chiar în străinătate. A fost nevasta actorului de vârf Claudiu Bleonţ şi,

Manchester City, campioana en titre, a revenit pe primul loc în Premier League, în urma victoriei cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Cardiff City, pe Etihad Stadium, miercuri seara, într-o partidă din etapa

Într-o şcoală din micul sat sibian Cârța se întâmplă lucruri minunate. Elevii au ludotecă, un spaţiu plin de jucării şi jocuri pe care le pot lua cu împrumut acasă sau la clasă, un atelier de