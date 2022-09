Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă 13.09.2022

13.09.2022 Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă Oana Roman (46 de ani) se numeră printre vedetele autohtone care sunt foarte sincere cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare, Fiica lui Petre Roman a dezvăluit, recent, fanilor săi, că trece printr-o perioadă […] The post Oana Roman



Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă

Oana Roman (46 de ani) se numeră printre vedetele autohtone care sunt foarte sincere cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare, Fiica lui Petre Roman a dezvăluit, recent, fanilor săi, că trece printr-o perioadă […] The post Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă appeared first on Cancan.

Oana Roman va ajunge la psiholog. Fiica lui Petre Roman trece printr-o perioadă dificilă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Paula Badosa (23 de ani, 27 WTA) și Victoria Azarenka (32 de ani, 32 WTA) se vor întâlni duminică, de la ora 21:00, în finala turneului de la Indian Wells, meci care poate influența poziția Simonei Halep în clasamentul WTA. Ultimul turneu

Capitala continuă să conducă în topul infectărilor. Peste 3.000 de noi cazuri au fost descoperite în ultimele 24 de ore. În top se mai afla judeţele Prahova, Iaşi şi

Un bărbat din oraşul Rovinari a căzut de la fereastra locuinţei sale de la etajul IV. Norocul acestuia a fost că a aterizat pe copertina vecinului de la etajul II, iar aceasta nu s-a rupt sub greutatea

Zeci de oameni din localitatea Stâna s-au adunat, sâmbătă, în fața Spitalului Județean de Urgență Satu Mare și au cerut să fie lăsați să intre în unitatea medicală, după ce o tânără de 20 de ani, însărcinată în luna a șasea, a

Transferul primilor pacienţi infectaţi cu SARS-Cov-2, aflaţi în stare critică, în Ungaria, a început joi. În cele 2 zile au fost transferaţi 21 pacienţi, conform Ministerului Sănătăţii. Din nefericire, o pacientă nu a rezistat

Un elev al Universității de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca cere daune de aproape 1 miliard de euro, după ce a fost exmatriculat din cauză că a fraudat

Carantină de noapte pe durata întregii săptămâni, în oraşul Galaţi, după ce rata de infectare a ajuns la 7,65 de cazuri la mia de locuitori. Nevaccinaţii pot circula între orele 20:00 şi 05:00 doar cu adeverinţă de la angajator.

UTA Arad joacă acasă cu FCU Craiova, de la ora 17:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul complet al etapei #12 UTA Arad - FCU Craiova 1948, live de la 17:30 Click AICI pentru

Trei dintre titularii obișnuiți de la CSU Craiova, Vladimir Screciu (21 de ani), Antoine Conte (27) și Elvir Koljic (26), nu vor juca în meciul dintre alb-albaștri și Academica Clinceni, programat luni, de la ora 20:30. Oltenii întâlnesc luni

Loteria Română a organizat duminică, 17 octombrie, noi trageri la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 octombrie, a acordat peste 18.700 de câştiguri în valoare totală de

Rapid - CFR Cluj se va juca astăzi, de la

Premierul desemnat Dacian Cioloş a declarat că Guvernul pe care îl propune va pregăti măsuri ca persoanele care nu se pot vaccina să aibă acces la testare, explicând că se doreşte introducerea Certificatului Verde „pentru acele categorii

Radu Țincu, medic primar ATI al Spitalului Floreasca, atrage atenţia că în România ar putea oricând să apară o nouă variantă de COVID, în contextul în care transmiterea virusului în comunitate este extrem de mare, informează Ştirile ProTV.

Poliţia Huşi anchetează un profesor de la Şcoala Gimnazială “Anastasie Panu” pentru purtare abuzivă. Dascălul este acuzat că a agresat un elev de clasa a VII-a, pe care l-ar fi lovit în cap cu pumnul şi l-ar fi tras de păr. După incident,

„În urmă cu două săptămâni am cerut deschiderea unui nou flux de vaccinare în ParkLake, e în curs de autorizare de către DSP București”, a transmis viceprimarul Sectorului 3 la solicitarea Libertatea, care a scris recent despre

Consiliul Local Sector 1 a respins pentru a cincea oară proiectul de rectificare bugetară, înregistrându-se 15 abţineri şi 12 voturi "pentru". Edilul sectorului 1, Clotilde Armand a

Candidaţii propuşi de premierul desemnat Dacian Cioloş pentru funcţiile de miniştri vor fi audiaţi marţi în comisiile de specialitate. Primii programaţi sunt candidaţii de la Cultură şi Sport, de la ora 10.00, iar seria va fi încheiată de

Orange România a dat startul ediţiei cu numărul opt a programului de educaţie digitală SuperCoders şi invită copiii din toată ţara, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, să îşi dezvolte gratuit abilităţile

În această toamnă a văzut o lume întreagă cât de departe este capabilă să meargă, potrivit presei, mafia lemnului din România pentru a încerca să ascundă tăierile ilegale de pădure. Mai mulți jurnaliști și un activist de mediu, Tiberiu

Dragoş Bărbulescu, CEO al Delgaz Grid, a spus în cadrul evenimentului Deloitte-ZF Care sunt oportunităţile la zi de finanţare din fonduri europene pentru sectorul energetic?“ că a implementat şi are în implementare investiţii de 300 mil. lei