Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi 16.06.2019

16.06.2019 Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu



Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi

Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu într-o binemeritată vacanță pe Coasta de Azur. „Azi împlinim 5 ani de când ne-am căsătorit […] The post Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi appeared first on Cancan.ro.

Oana Roman şi Marius Elisei sărbătoresc 5 ani de la nuntă. Unde petrec cei doi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lazio speră să câştige Cupa Italiei şi să prindă loc de Europa, iar tifosii săi o susţin fierbinte. Printre ei se află şi Silvia Caruso, o fostă campioană la schi nautic, în prezent model şi influencer. Superba fană se laudă cu

Concordia Chiajna și Hermannstadt au oferit cel mai spectaculos meci din acest play-out, terminând la egalitate, 2-2 (Gorobsov '16, Bawab '18 / Tsoumou '4, Jazvic '12), un rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre cele două echipe.

N'Golo Kante (27 de ani) a rămas cu picioarele pe pământ, deși a ieșit campion mondial cu naționala Franței. Mijlocașul lui Chelsea s-a prezentat în această dimineață la reunirea naționalei „cocoșului galic” la ora 6,

Suveranul Pontif l-a primit luni pe arhiepiscopul de Lyon, cardinalul Philippe Barbarin, după ce acesta a anunţat că se retrage din funcţie în urma condamnării sale în Franţa pentru nedenunţarea de abuzuri sexuale împotriva minorilor comise de

Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor care circulau cu un tramvai din orașul olandez Utrecht. În urma atacului, trei oameni și-au pierdut viața și alte cinci au fost rănite grav. Autoritățile sunt în căutarea suspectului, un bărbat de

Asteroidul a explodat pe 18 decembrie 2018, deasupra peninsulei Kamchatka din Rusia, eliberând o energie echivalentă cu 173 de kilotone de TNT. Meteoritul a explodat cu o putere de zece ori mai mare decât cea a bombei atomice lansate deasupra

Comisia juridică, Comisia pentru constituţionalitate şi Comisia de apărare ale Senatului au dat acestei cereri un raport de admitere cu amendamente. În raport se menţionează că articolul 12, care fusese modificat de Parlament, revine la

Senatul României a respins propunerea legislativă prin care partenerii de același sex să aibă drepturi egale cu cele ale cuplurilor heterosexuale. Citește mai

Când intri într-un magazin, e imposibil să nu observi o gamă largă de iaurturi. Dacă eşti o fire nehotărâtă, e posibil să îţi fie greu să alegi. De aceea, este important să fii informată din timp cu privire la varietatea de produse

Directorul Companiei de Apă din Buzău, Simona Săvulescu, le cere tuturor angajaţilor ca în timpul serviciului să consume numai apă de la robinet. Astfel, spune Săvulescu, compania garantează calitatea serviciilor faţă de

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Primarul din Timişoara, Nicolae Robu (PNL), şi echipe de muncitori de la municipalitate au retezat, luni seara, cablurile de televiziune şi internet care erau atârnate pe stâlpi, în zona centrală a

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat luni, în Parlament, că Executivul va veni cu o propunere de modificare a OUG 114, rezultată în urma dialogului şi pentru interesul mediului de

Norvegia are dovezi electronice că forţele ruse au perturbat semnalele Sistemului de Poziţionare Globală (GPS) în timpul recentelor exerciţii de război ale NATO şi a cerut o explicaţie din partea vecinului

Preşedintele Klaus Iohannis intenţionează să considere deficitul balanţei comerciale a României drept o problemă naţională, a declarat, luni seară, preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale

Vasile Miriuță, antrenorul lui Hermannstadt, a fost extrem de supărat la finalul meciului în care sibienii au terminat la egalitate cu Concordia Chiajna, 2-2, deși conduceau cu 2-0 după primele 10 minute. „Am condus cu 2-0, nu pot

Un bărbat din Vâlcea a fost arestat pentru uciderea cu premeditare a zeci de animale. Individul nu și-a făcut un scop din cruzimea împotriva necuvântătoarelor, dar acestea au picat la mijloc într-un conflict cu un consătean. Agresorul s-a

Fostul premier Victor Ponta, care a fost și el tratat pentru probleme cu coloana, se miră că Liviu Dragnea e tratat cu perfuzii, că singurul care e starea lui e Codrin Ștefănescu și spune că șeful PSD e "campion mondial la tras de

Mai multe persoane s-au bronzat la salon ca să arate mai sexy, dar nu au făcut decât să arate penibil. Urmărește GALERIA FOTO. Citește mai

Jurnalistul Radu Tudor a dezvăluit în ediția de luni a emisiunii „Punctul de întâlnire” care sunt ultimele informații despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a decis să nu fie supus unei intervenții