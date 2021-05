Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie” 27.05.2021

27.05.2021 Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie” Mioara Romna a fost externată din centrul în cae a fost internată, iar acum locuiește cu fiica ei cea mică. Oana Roman are grijă în permanență de mama ei, care necesită o atenție sporită în […] The post Oana Roman, noi detalii despre



Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie”

Mioara Romna a fost externată din centrul în cae a fost internată, iar acum locuiește cu fiica ei cea mică. Oana Roman are grijă în permanență de mama ei, care necesită o atenție sporită în […] The post Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie” appeared first on Cancan.

Oana Roman, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale: ”Am fost la medicul de familie”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tesco a încheiat un acord de vânzare a diviziei sale poloneze către retailerul danez Salling Group, în condiţiile în care cel mai mare operator de supermarketuri din Marea Britanie se concentrează pe piaţa locală în contextul problemelor create

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta a precizat că în cursul zilei de miercuri, din cauza precipitaţiilor abundente pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din peste 500 de case, curţi sau

Ajunsă vedetă la Acces Direct, Veronica Stegaru este unul dintre cele mai controversate personaje ale momentului. Puţini ştiu, însă, ce studii are cea care a fost supranumită „Soţia Vulpiţă”. Veronica Stegaru nu a dat Evaluarea

Fanii așteptau cu sufletul la gură să revină promoția lor favorită, Echipa Săptămânii, acum după ce s-au reluat cele mai importante campionate din Europa. Cardurile de tip Omul Meciului nu au fost printre cele mai bine primite, mai ales că nu

Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat a declarat că se observă o creştere a numărului de cazuri noi de infectări cu coronavirus şi că weekend-urile reprezintă un „mare risc”, deoarece oamenii ies la terase şi în

Aproape 7 din 10 români (67%) cred că le-a scăzut bunăstarea financiară în ultimele 6 luni, în special din cauza crizei sanitare, arată un sondaj al companiei de credit management şi recuperare de creanţe

Leroy Sane (24 de ani) va părăsi Manchester City în această vară, după ce a refuzat prelungirea contractului. Antrenorul Pep Guardiola (49) a dezvăluit că germanul dorește să plece la un alt club. Leroy Sane, extrema stânga a

Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, se află în centrul un scandal mediatic de amploare, după ce mai multe fotografii din dormitorul acestuia au circulat online. Borisov l-a acuzat pe președintele țării, Rumen Radev, că l-a spionat cu o dronă, iar

Reprezentanţii SMURD Iaşi au preluat un copil de 2 ani din satul Andrieşeni care a fost rănit de un cal. Copilul a fost transportat la Iaşi cu

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat o hartă interactivă prin care poate fi urmărit stadiul lucrărilor din

Bogda Vintilă, antrenorul FCSB, l-a cooptat în lot pe atacantul Andrei Istrate, de 18 ani, în al cărui contract de transfer de la Ardealul e o clauză prin care Becali trebuie să achite 20.000 de euro când va debuta la FCSB. FCSB - Gaz Metan va fi

Naţionalizarea Pilonului II de pensii, impozitarea progresivă a veniturilor şi taxarea giganţilor digitali sunt câteva din măsurile propuse într-un document publicat de Academia

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a anunțat primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon. Este vorba de un bărbat din judeţul Prahova, care a locuit mai multe săptămâni în comuna Beceni. (Citește și: Ministerul

Izbucnirea epidemiei de corona­virus (COVID-19) şi răspân­di­rea sa globală începând din februa­rie 2020 au creat provo­cări semnificative imediate pen­tru societate şi o situaţie fără precedent pentru business, încă din starea de

Europa rămâne cel mai afectat continent de coronavirus, cu peste 2.5 milioane de cazuri de infectări. Peste jumătate din îmbolnăviri sunt în Rusia, Regatul Unit, Spania și Italia, potrivit ultimului bilanț realizat de AFP. VEZI AICI: O ȚARĂ

În unele zone a fost nevoie de ridicarea de diguri saci din nisip pentru a proteja gospodăriile. Cele mai frecvente intervenţii ale pompierilor au vizat pomparea apei din locuinţele inundate. Din fericire, nu au existat victime din cauza

Echipajele de poliţie şi dubele Jandarmeriei nu fac mare impresie în orașul Murgeni, orașul în care a fost declarată zonă specială de siguranță, după o bătaie în stradă. După cum nici pandemia de coronavirus n-a schimbat înclinaţia

Cătălin Buliga, directorul de tehnologie al Vodafone România, a fost desemnat drept unul dintre cei mai importanţi oameni din industria de telecomunicaţii prin câştigarea distincţiei Mobile Europe & European Communications CTO of the Year Award

Inundat intenţionat în urmă cu 25 de ani, lacul ar putea fi golit din nou. Satul fantomă strânge peste un milion de turişti atunci când iesen de sub

Dominaţia în creştere a dolarului american în finanţele internaţionale înseamnă că problemele americane pot constitui rapid o ameninţare pentru întreaga lume, scrie