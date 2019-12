Oana Roman, despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei: „Probabil că va trebui scos” 03.12.2019

03.12.2019 Oana Roman, despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei: „Probabil că va trebui scos” Oana Roman a anunţat zilele trecute pe reţelele de socializare că mama ei a ajuns din nou la spital, din cauza unor dureri. Acum, vedeta vorbeşte despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mioara Roman, afecţiuni specifice vârstei pe



Oana Roman, despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei: „Probabil că va trebui scos”

Oana Roman a anunţat zilele trecute pe reţelele de socializare că mama ei a ajuns din nou la spital, din cauza unor dureri. Acum, vedeta vorbeşte despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mioara Roman, afecţiuni specifice vârstei pe care o are, urmează să împlinească 80 de ani. „Se simţea un pic obosită, îmi […] The post Oana Roman, despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei: „Probabil că va trebui scos” appeared first on Cancan.ro.

Oana Roman, despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei: „Probabil că va trebui scos”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Zina Dumitrescu. Trupul neînsuflețit al celebrei creatoare de modă va fi incinerat. În ultima perioadă a vieții sale, aceasta a fost internată la un azil de

Poliţia a declanşat o anchetă într-o comună din Timiş care vizează un caz în care cinci băieţi cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un alt băiat, în vârstă de 10

Roxana Popa, consilier în Cabinetul premierului Viorica Dăncilă, a anunţat, vineri pe Facebook, că a demisionat din funcţia pe care o deţine în cadrul Guvernului, precum şi din PSD, precizând în scrisoarea demisiei că PSD s-a îndepărat de

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrări de

E.ON, unul dintre cei mai importanţi furnizori de electricitate şi gaze naturale din România, şi-a extins an de an portofoliul de produse şi servicii oferite clienţilor. Compania a dezvoltat soluţii „la cheie” care aduc plus valoare românilor

Numirea judecătorului Lucian Netejoru în fruntea Inspecţiei Judiciare după interviul susţinut cu succes în faţa unei comisii a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea fi contestată în instanţă. Motivul constă în faptul că

189 de persoane au murit din cauza gripei, conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, făcută publică

Peste 500 de şoferi care au depăşit limita de viteză au fost depistaţi în cadrul unor filtre instalate de către inspectorii de patrulare pe traseele naţionale. Potrivit Inspectoratului Naţional de Patrulare, în doar câteva zile, au fost

Primarul general al Capitalei anunță pe Facebook că a fost externată din spital, după intervenția chirurgicală. Gabriela Firea le-a mulțumit medicilor și a explicat ce s-a întâmplat. ”A sosit si

Şefa Instanţei supreme, Cristina Tarcea, a declarat vineri, după ce preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut să predea locul din fruntea ÎCCJ, că există o coadă mare în ceea ce

Un părinte care a primit pentru copilul lui un bilet de trimitere pentru o consultaţie la pediatrie trebuie să aştepte pe holurile ambulatoriilor de stat pentru a intra la un medic

Dinamo va juca azi, de la 20:30, contra celor de la AFC Hermannstadt. Meciul va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și în direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. La acest meci, Mircea Rednic l-ar putea trece pe lista

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, salturi în evoluția stării organice curente, instabilitatea câte unui segment fiziologic mai șubred în funcție de tabloul clinic al fiecărui nativ sau privind, privind, în general, axa

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, viață tumultuoasă din cauza unor evenimente care se pot petrece în familie sau în gospodărie, de natură să le dea nativilor ritmul obișnuit de viață peste cap. În dimineața zilei de 31 martie,

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, informații care uimesc sau, alteori, îi scot din sărite pe nativii care se vor vedea obligați să țină, totuși, cont de ele și să le dea o replică sau să găsescă o soluție aspectelor invocate.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă i-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe omologul său grec, Alexis Tsipras şi pe premierul Bulgariei, Boyko Borissov. După-amiază, la Palatul Snagov va avea loc o nouă reuniune în format cvadrilateral România -

Mihai Teja are motive de bucurie înaintea derby-ului cu CS U Craiova. Tehnicianul FCSB poate miza trei dintre jucătorii importanți. Citește mai

Deputatul PNL Ovidiu Raeţchi şi purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă au cerut demisia ministrului Apărării Gabriel Leş, după ce Curtea de Apel a respins cererea acestuia prin care a solicitat anularea decretului de prelungire a mandatului de

- Preşedintele UNPR Gabriel Oprea spunea, la finalul săptămânii trecute, că va deschide lista candidaţilor partidului la alegerile europarlamentare, însă acesta a anunţat, vineri, că pe primele locuri sunt Ilie Năstase şi Anghel

Şase camere video de supraveghere au fost instalate în zona noului centru pietonal din Hunedoara. Ele vor fi gestionate de Poliţia Locală, iar cei care sunt observaţi încălcând normele civice vor fi