Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor 24.03.2022

24.03.2022 Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor Oana Roman a reuşit de-a lungul timpului să strângă pe reţelele de socializare comunităţi uriaşe de oameni. Vedeta îi ţine la curent pe fanii săi cu activităţile pe care le desfăşoară zilnic şi le prezintă […] The post Oana Roman,



Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor

Oana Roman a reuşit de-a lungul timpului să strângă pe reţelele de socializare comunităţi uriaşe de oameni. Vedeta îi ţine la curent pe fanii săi cu activităţile pe care le desfăşoară zilnic şi le prezintă […] The post Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor appeared first on Cancan.

Oana Roman, ce ruşine! Detaliul care i-a scăpat pe internet, după ce a postat o poză cu Marius Elisei, din bucătăria lor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ramona Săseanu, propunerea PNL pentru poziția de director general interimar al Societăţii Române de Televiziunea, a fost validată în funcţie, marţi seară, în plenul Parlamentului, cu 240 voturi pentru şi 135 împotrivă. Și Societatea

Manchester City este noua campioană din Premier League! Cu 3 runde înainte de finalul campionatului, „cetățenii” lui Pep Guardiola sunt matematic campioni. Asta după ce Manchester United, rivala din oraș și principala urmăritoare, a

Rata de infectare din București a ajuns miercuri la 1,42 la mia de locuitori, în scădere față de ziua precedentă, potrivit datelor publicate de DSP. Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat la Digi 24 că joi va fi convocat Comitetul Municipal

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, condamnat la câte cinci ani de închisoare atât în Franţa, cât şi în Belgia, pentru mai multe furturi, a fost prins de poliţiştii din

Compania aeriană Blue Air a crescut numărul de rute cu 20% faţă de anul 2020, iar în trimestrul al doilea a mai deschis încă 40 de rute, după cum a spus Oana Petrescu, CEO-ul

Sute de blocuri din cinci din cele șase sectoare ale Capitalei au rămas din nu fără apă caldă sau, în unele cazuri, furnizarea acesteia este deficitară, și asta ca urmare a unor avarii la rețeaua primară de termoficare. Astfel de probleme

Serena Williams va juca miercuri cea de a 1000-a partidă din carieră, împotriva Nadiei Podoroska (44 WTA), în runda a doua, la turneul de tenis de la Roma. Până acum sportiva americană a câștigat 851 de

Lanţul de parfumerii Douglas, intrat pe piaţa locală în 2007, a încheiat anul trecut cu afaceri de 156,7 mil. lei, în scădere cu mai puţin de 1,5% faţă de

Dylan Dreyer a anunțat că a rămas însărcinată pentru a treia oară. Cum era de așteptat, meteorologul american a dat vestea cea mare la Today Show. Bebelușul este așteptat pe lume în luna noiembrie. Frații […] The post Meteorologul Dylan

Bărbatul care ar fi agresat sexual un copil de 5 ani într-un parc din orașul Tecuci a fost prins. El este audiat la sediul Poliției. Acesta era căutat de polițiști, încă de ieri, atunci când a

Un dosar penal a fost deschis după ce un tânăr în vârstă de 19 ani, din Mărunţei, a fost snopit în bătaie de trei bărbați, între care un polițist de la Rutieră și un militar. S-a întâmplat în apropierea Paștelui, în urma unui

Presupusul autor al unui atac armat soldat cu nouă morţi într-o şcoală din Kazan, în centrul Rusiei, un fost elev în vârstă de 19 ani, a fost plasat miercuri în detenţie preventivă, pe o perioadă de două luni, de către un tribunal din

Creşterea inflaţiei cu un ritm anual de circa 3% în primul tri­mestru din acest an, con­si­derabil peste nivelul ratei anuale de la finalul lui 2020, pre­cum şi perspectiva creşterii în continuare a preţurilor de consum, cu o traiectorie

Banca Națională a României a transmis ultimele informații cu privire la valorile pe care le au astăzi monedele. Potrivit acestora, euro este din nou în creștere, ceea ce reprezintă o veste extrem de proastă pentru […] The post Curs valutar

Autoritățile din Slovacia au anunțat, marți, că investighează decesul unui pacient care a murit din cauza unui cheag de sânge, după ce a primit serul AstraZeneca. Până la clarificarea situației, administrarea primei doze de vaccin a fost

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de joi, 13 mai, în parcul eolian din apropierea localităţii Chirnogeni, judeţul

Alin Stoica, prefectul Capitalei a anunţat că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU), joi, la ora 12,00, întrucât rata de incidenţă

Anul trecut, în economia locală erau 1,2 milioane de contracte individuale de muncă plătite cu salariul minim pe economie, cel de 2.230 de lei brut la acea vreme, iar dacă adăugăm numărul contractelor de muncă plătite cu salariul minim pentru

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor Românie și avea să povestească momentele grele prin care a trecut în Republica Dominicană, unde se filmează competiția. A povestit și ce nu se vede la televizor. […] The post Ana Porgras,

Agenţia spaţială rusă Roscosmos a anunţat, joi, că o va trimite pe actriţa Iulia Peressild, 36 de ani, şi pe regizorul Klim Shipenko, 37 de ani, la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) pentru a realiza primul film de ficţiune în