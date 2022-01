Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia sa. De la ce pornesc certurile între artistă şi partenerul său 13.01.2022

13.01.2022 Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia sa. De la ce pornesc certurile între artistă şi partenerul său Oana Radu şi Cătălin Dobrescu şi-au oficializat relaţia în urmă cu un an şi jumătate. În cadrul unui interviu recent, artista a mărturisit faptul că între ea şi partenerul său iubirea a rămas la fel […] The post Oana Radu,



Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia sa. De la ce pornesc certurile între artistă şi partenerul său

Oana Radu şi Cătălin Dobrescu şi-au oficializat relaţia în urmă cu un an şi jumătate. În cadrul unui interviu recent, artista a mărturisit faptul că între ea şi partenerul său iubirea a rămas la fel […] The post Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia sa. De la ce pornesc certurile între artistă şi partenerul său appeared first on Cancan.

Oana Radu, dezvăluiri despre relaţia sa. De la ce pornesc certurile între artistă şi partenerul său

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 3 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

O bancă mare şi importantă cum a fost Bancorex – care în numai zece ani, din 1990 şi până în 1999, a ajuns de trei ori în pragul falimentului, fiind salvată de fiecare dată de banca centrală – are fără îndoială o istorie ce trezeşte

Transelectrica (TEL), mono­pol natural pe piaţa românească de energie electrică, societate de 2 mld. lei la care statul român are 58,7%, şi-a majorat cu 87 mil. lei cheltuielile cu personalul în anul 2020 la circa 297 mil. lei, echivalentul unei

Juventus nu se predă! Campioana Italiei a învins-o la scor de neprezentare pe Spezia, 3-0, și își propune să înceapă asaltul pentru recuperarea distanței față de liderul Inter. Marți seara, băieții lui Pirlo au trecut peste o primă

Media a relatat că două persoane din Coreea de Sud au murit la câteva zile după ce au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. Autorităţile sud-coreene pentru controlul şi prevenirea bolilor au afirmat miercuri pentru Reuters

Dacă sunteți în căutarea unor modalități de a învinge cazinourile online cu sloturi online, atunci sunt sigur că ați dat peste multe sfaturi. Unele ar putea fi bune, altele nu prea mult. Ne plac sloturile online și ne-a fost ușor să observăm

Ori de câte ori vreo bancă din Germania sau Elveţia decide să-şi calce pe inimă şi să aplice dobânzi negative depozitelor, adică să-i taxeze pe cei care-şi lasă banii în grija lor, ştirea tinde să creeze senzaţie. În Danemarca, toate

Sectorul de informaţii şi comunicaţii a fost cel mai bine plătit sector din 12 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, şi a fost al doilea cel mai bine plătit în alte patru state în anul 2018, conform

Google, divizie a grupului Alphabet, nu va mai construi sau utiliza instrumente de urmărire a traficului pe Internet, după ce anul viitor va elimina tehnologia existentă din browserul său, Google Chrome, informează News.ro, care citează Reuters.

Luna plină din martie va ajunge în punctul ei culminant în zodia Balanței și va fi luminată de Soarele aflat acum în zodia Berbecului. Luna plină din Balanță, din data de 28 martie, promite să ducă la împlinirea dorințelor puse la

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a lansat o dezbatere publică pe pagina sa de Facebook, prin care își propune să afle ce fel de societate își doresc bucureștenii: una cu reguli stricte, ca

Este o chestiune de timp, până când Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat ar urma să fie redeschis pentru toţi pacienţii, nu numai pentru bolnavii de COVID-19, aşa cum este destinat de la începutul

Fornetti România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de patiserie şi cel mai extins lanţ de francize din România, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 32 de milioane de euro, un nivel de 73% în raport cu obiectivele propuse la

Curtea Constituțională (CCR) a respins miercuri, ca neîntemeiată, sesizarea USR şi UDMR asupra legii prin care o suprafaţă de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie a României

MGT Educational, distribuitor de soluţii şi echipamente profesionale audio-video şi IT, activ de peste 20 de ani pe piaţa locală, a înregistrat o creştere de peste 24% a cifrei de afaceri anul trecut, iar pentru anul în curs compania are ca

România a depășit miercuri nivelul de un milion de persoane vaccinate. Persoana care a marcat acest prag a fost o femeie în vârstă de 86 de ani, care a fost vaccinată chiar de către coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, la

SecurifAI, un start-up local care a dezvoltat o soluţie pentru analiza înregistrărilor de la camerele de supraveghere cu ajutorul inteligenţei artificiale, lucrează în prezent la o soluţie prin care îşi propune să identifice angajaţii unei

Accident rutier pe o stradă din municipiul Deva: o tânără în vârstă de 32 de ani a ajuns în spital, după ce a fost lovită de

Persoanele născute sub semnul Berbecului sunt intense, independente și energice. Acestea sunt născute în perioada 21 martie - 19 aprilie. Dinamice, uluitoare, și chiar feroce, nu pot fi ignorate

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru astăzi, 6 martie. După mai multe zile în care temperaturile au urcat chiar până la 20 de grade, vremea astăzi se răcește brusc. La munte o să ningă și […] The post Prognoza meteo, 6 martie