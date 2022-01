Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă? 17.01.2022

17.01.2022 Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă? Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit civil în august 2020. Evenimentul a avut loc la doar câteva luni după ce fostul iubit al cântăreței, Alin, a murit incendiat într-o scară de bloc. Cu toate […] The post Oana Radu a



Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă?

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit civil în august 2020. Evenimentul a avut loc la doar câteva luni după ce fostul iubit al cântăreței, Alin, a murit incendiat într-o scară de bloc. Cu toate […] The post Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă? appeared first on Cancan.

Oana Radu a dezvăluit secretul. De ce nu a venit tatăl ei la nuntă?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 7 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Individualismul, fuga după profit a companiilor, care a creat dependenţa UE de industriile altor regiuni, şi lipsa angajamentelor corporaţiilor faţă de societate, toate acestea vizibile din plin în pandemie, se pare că au pus serios pe gânduri

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că 45.184 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în ușoară scădere faţă de sâmbătă, 6 martie,

Liderii principalelor partide din coaliţia de guvernare au pornit campania internă pentru congresele care vor avea loc atât în PNL, cât şi la USR-PLUS. Dacă Ludovic Orban nu are pentru moment contracandidat, în USR-PLUS se anunţă o luptă

România ocupă locul opt în clasamentul ţărilor membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare număr al femeilor în poziţii de management, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de

FC Voluntari - Dinamo este ultimul duel al rundei #26 din Liga 1. Meciul se joacă luni, de la ora 20:30 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe LookSport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Dinamo și-a luat gândul

Blue Air va introduce în orarul de vară 15 rute noi din Cluj spre mai multe destinaţii din Europa, inclusiv Londra, Milano, Amsterdam, Barcelona,

Rangers a cucerit titlul cu numărul 55 în Scoția, primul după 10 ani de secetă pentru cea mai titrată echipă din competiția internă. După câștigarea campionatului, formația pregătită de Steven Gerrard și-a asigurat calificarea în Liga

Elena Marin a fost favorita publicului în această săptămână. A izbucnit, însă, un război între ea și Zanni după ce fosta asistentă TV l-a propus pentru eliminare pe protejatul lui Alex Velea. Elena Marin le-a […] The post Zanni i-a

Sorana Cîrstea (30 de ani, locul 67 WTA) a câștigat cu Lesia Tsurenko (31 de ani, #142 WTA) în turul 1 de la turneul WTA din Dubai, scor 6-4, 6-4. Sorana o va înfrunta pe Anett Kontaveit (25 de ani, #24 WTA) în faza „16-imilor”. Sorana a avut

Deputatul Silviu Vexler a declarat în plenul Senatului că este o „umilinţă îngrozitoare la adresa victimelor Holocaustului” existenţa a două proiecte de lege prin care se doreşte reintroducerea indemnizaţiilor „pentru foştii legionari,

Jador a fost protagonistul ediției din 8 martie a emisiunii ”Chefi la cuțite” și a venit în platou, pentru a pregăti celor trei jurați o rețetă special, alături de mama lui. Simona Dumitrache a fost […] The post Mama lui Jador nu-i

Unicredit SpA a scăzut la jumătate bonusurile pentru managerii de top în 2020, din cauza solicitării Băncii Centrale Europene, care a cerut băncilor să aplice o politică de moderație extremă

Pandemia de COVID-19 a influenţat inclusiv vânzările marilor companii farmaceutice, pe măsură ce pacienţii au ajuns din ce în ce mai puţin la medic, iar 2020 a fost asemenea unui carusel pentru industria farma, cu vârfuri de vânzări, urmate de

Atacantul dinamovist Magaye Gueye a fost depistat pozitiv cu cocaină, în urma controlului efectuat de ANAD la meciul Dinamo – FCSB 1-0, din „optimile” Cupei României, informează Gazeta Sporturilor. Fotbalistul în vârstă de 30 de

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Ilfov a impus ordinul prin care se instituie măsura de carantină zonală pentru comuna Clinceni, împreună cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, din județul Ilfov. Instituirea

Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, Braşov şi Cluj au început montarea, în premieră, a unor indicatoare rutiere pe bretelele de acces pe Autostrada A1, A3 şi A10, care avertizează şoferii să nu intre pe contrasens pe şoseaua

0-Day Capital a anunţat săptămâna trecută finalizarea cu succes a testelor tehnice şi demararea testelor pentru rafinarea algoritmului medical predictiv şi a componentei de Inteligenta Artificiala ale AdMoER, aplicaţia care ăşi propune

Capitala este şi astăzi pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş este pe locul II, iar Cluj, pe locul III. În ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul roşu se află judeţul

F64, magazin specializat în co­mercializarea de echipa­men­te foto-video, a înregistrat o scădere de peste 8% a cifrei de afaceri la finalul anului trecut, comparativ cu anul precedent, ajunând astfel la afaceri de circa 20,97 de milioane de euro,