Oamenii de ştiinţă tocmai au aflat ce se întâmplă în organismul celor care s-au vaccinat cu ambele doze anti-Covid 05.08.2021

05.08.2021 Oamenii de ştiinţă tocmai au aflat ce se întâmplă în organismul celor care s-au vaccinat cu ambele doze anti-Covid Rezultatele studiului sunt cele mai recente din testul Real Time Assessment of Community (REACT-1) efectuat de Imperial College din Londra, care monitorizează nivelurile de infecție COVID-19 de-a lungul timpului în toată Anglia. Testul PCR este



Oamenii de ştiinţă tocmai au aflat ce se întâmplă în organismul celor care s-au vaccinat cu ambele doze anti-Covid

Rezultatele studiului sunt cele mai recente din testul Real Time Assessment of Community (REACT-1) efectuat de Imperial College din Londra, care monitorizează nivelurile de infecție COVID-19 de-a lungul timpului în toată Anglia. Testul PCR este […] The post Oamenii de ştiinţă tocmai au aflat ce se întâmplă în organismul celor care s-au vaccinat cu ambele doze anti-Covid appeared first on Cancan.

Oamenii de ştiinţă tocmai au aflat ce se întâmplă în organismul celor care s-au vaccinat cu ambele doze anti-Covid

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 709 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform

Autoritățile au făcut o descoperire tulburătoare. Cadavrele a două femei au fost găsite într-un frigider din Londra. În 2016, Zahid Younis a ucis o femeie de 34 de origine maghiară în locuința sa. După ce a bătut-o până a lăsat-o fără

Primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a anunţat că a fost trecută prima etapă în vederea obţinerii finanţării europene pentru construcţia unei parcări multietajate, în zona centrală a Municipiului

Profesorul Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) și unul dintre cei mai apreciați neurologi din România, a murit joi, la Institutul

E o modă printre locuitorii oraşului: mulţi visează să se mute cu arme şi bagaje la ţară, fără să ştie exact ce îi aşteaptă acolo, cum vor lucra, unde îşi vor da copiii la şcoală. Un

Setifarm, o reţea de 11 farmacii din Prahova, controlată de familia Savu, a ajuns la 24,7 mil. lei în 2019, în creştere cu 5% faţă de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, că „s-a exagerat destul de mult” în privinţa accidentului ministrului transporturilor, Lucian Bode, menţionând că acesta nu are, practic, nicio vină deoarece se deplasa cu maşina SPP,

O româncă este acuzată de furt în Marea Britanie, după ce ar fi lăsat o pagubă de aproape cinci milioane de euro, într-un magazin de lux din Londra. Femeie suspectă are dublă cetățenie, româno-franceză și se numește Georgeta Dănilă. Ea

Agricultorii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la data de 15 septembrie, iar sumele vor fi plătite trei zile mai târziu, a declarat ministrul Agriculturii şi

Vânzările la pasta de dinţi, o piaţă de circa 70 mil. euro anual, potrivit datelor Euromonitor, sunt controlate de compa­niile internaţionale care nu au fabrici în România, iar producătorii români nu reuşesc să îşi facă loc pe rafturile

Norvina, fiica celei mai bogate românce din lume – Anastasia Soare, arată ca un adevărat star de la Hollywood. În vârstă de 33 de ani, tânăra conduce, la rândul ei, un business profitabil în domeniul cosmetic. Norvina, pe numele real Claudia

În prima săptămână de campanie electorală forțele de ordine au dat 39 de amenzi, în valoare de peste 28.000 lei, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că regretă incidentul rutier de duminică și a precizat că în acel moment se odihnea, fără a fi atent la felul în care conducea șoferul său. "Niciodată

Intrările de investiţii străine de portofoliu pe piaţa titlurilor de stat locale, în lei şi euro, s-au majorat la circa 37,5 mld. lei la sfârşitul primului semestru (S1) din 2020, ponderea deţinerilor nerezidenţilor în totalul portofoliului de

LIGA 2. Astăzi a început cea de-a doua etapă din liga secundă a României. Nu mai puțin de 6 partide se dispută în cursul zilei, printre care și meciurile celor de la Rapid, FC U Craiova 1948 sau Farul. Meciurile pot fi urmărite în format

Cifra deceselor trebuie confruntată, nu putem sări peste ea ca peste o întâmplare. În ultimele două săptămâni, avem de 30 de ori mai multe decese COVID-19 la suta de mii de locuitori decât ţări ca Italia, Germania, Ungaria, Suedia sau

Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, care le recomanda enoriaşilor să facă gargară cu apă şi sare şi să folosească agheasmă, ţuică şi albastru de metil pentru a preveni îmbolnăvirea cu noul coronavirus , a anunţat pe

Sorana Cîrstea (30 de ani, 77 WTA) joacă în turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA). Meciul a început la ora 19:40, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 2. Turneul de la New York se

Un alt arlamentar a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Norbert Apjok, secretarul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor a fost internat la spital. Secretarul Norbert Apjok a fost cel care a dat vestea pe contul său personal de

Atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și-a dat acordul să vină la Dinamo. Dinamo îl așteaptă pe Juan Camara, extremă stânga, care va lăsa Jagellonia (Polonia) pentru a semna cu „câinii", așa cum a anunțat Gazeta