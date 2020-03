O veste bună. La Spitalul Judeţean din Satu Mare se montează o linie de laborator pentru depistarea COVID-19 30.03.2020

La Spitalul Judeţean din Satu Mare se montează o linie de laborator pentru depistarea COVID-19. Aceasta urmează să fie funcțională începând de săptămâna viitoare, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Județean. „Metoda de testare care va fi folosită la Satu Mare este testarea prin biologie moleculară genetică, prin intermediul aparatului PCR (Polymerase Chain […]

