O turistă care a fost violată într-un apartament din New York a primit 7 milioane de dolari de la Airbnb 16.06.2021

16.06.2021 O turistă care a fost violată într-un apartament din New York a primit 7 milioane de dolari de la Airbnb Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată într-o casă din New York. Femeia a încasat banii după un atac în care a fost amenințată cu un cuțit. Totul s-a […] The post O turistă care a fost violată într-un



O turistă care a fost violată într-un apartament din New York a primit 7 milioane de dolari de la Airbnb

Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată într-o casă din New York. Femeia a încasat banii după un atac în care a fost amenințată cu un cuțit. Totul s-a […] The post O turistă care a fost violată într-un apartament din New York a primit 7 milioane de dolari de la Airbnb appeared first on Cancan.

O turistă care a fost violată într-un apartament din New York a primit 7 milioane de dolari de la Airbnb

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şi fotbalul elveţian se confruntă cu probleme din cauza coronavirsului. După ce Mirlind Kryeziu a ieşit pozitiv, alţi jucători şi membri au staffului s-au infectat. Partidele cu Sion şi Basel s-au amânat. Pandemia de coronavirus ameninţă grav

Meteorologii anunță că sâmbătă, 11 iulie, vremea se va menține călduroasă, iar pe arii restrânse în zonele de câmpie va fi caniculară, cu disconfort termic în creștere. În București, temperatura maximă va fi de 34 de grade. În țară,

Halle Berry şi-a cerut scuze, luni seară, şi a precizat că până la urmă nu va interpreta acest rol. Comentariile actriţei au fost prezentate pe contul oficial de Twitter al unui documentar de pe Netflix care arată modul în care industria de la

PSD susține că anumite amendamente din proiectul de lege privind carantinarea și izolarea încalcă drepturile și libertăților cetățenilor și nu poate fi „expediat fără o dezbatere serioasă”.

Lidia Buble a susținut un concert emoționant într-o stațiune de pe litoralul românesc, dar nu și-a neglijat fanii care sunt pe alte meleaguri! Și asta pentru că, artista a publicat mai multe înregistrări de la repetiții, iar cu imaginile de pe

Decizia statului turc de a transforma Catedrala Sfânta Sofia în moschee e criticată şi de OSMTH, reprezentanţii acestuia subliniind că un simbol al creştinismului nu poate să dispară printr-un decret, întreaga lume asistând la un „triumf al

Aproximativ 80 de societăţi comerciale au fost verificate sâmbăta, 11 iulie, în cadrul unei acţiuni care a vizat modul în care sunt respectate normele legale impuse în perioada stării de

După 30 de ani de regim islamic, Sudanul a aprobat o serie de reforme cu privire la legi considerate de noul guvern al ţării a fi încălcări ale drepturilor omului, între care pedeapsa cu moartea pentru renunţarea la religia islamică, relatează

Producţia de cupru a Chinei a continuat să crească în iunie pentru a doua lună consecutiv, sporind dovezile că cel mai mare producător de materii prime al lumii îşi revine de pe urma crizei generate de pandemie, scrie Financial

Valentin Cojocaru (24 de ani), portarul împrumutat în prezent de Viitorul la FC Voluntari, ar putea reveni la FCSB, echipă unde s-a format. În urma evoluțiilor foarte bune de la ilfoveni, care au făcut până acum un play-out remarcabil, Cojocaru a

Înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep luni, urmând să se încheie pe 24 iulie, scrie Agerpres. A doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie. Potrivit

Schimbarea comportamentului de consum ca urmare a pandemiei de COVID-19 îi determină pe re­taileri să se uite, după mulţi ani, şi către comerţul stradal care, de mai bine de un deceniu, a devenit terenul de joacă al farmaciilor, băn­ci­lor,

Peste jumătate (54%) din companiile din Germania vor ca munca de acasă, măsură introdusă în timpul pendemiei de Covid-19 pentru prevenirea răspândirii acesteia, să devină permanentă, potrivit unui studiu realizat de institutul german

Deschiderea unui restaurant poate fi visul oricărui pasionat de mâncare, a unui bucătar-șef care vrea să aibă propria lui bucătărie sau pentru o persoană care are spirit antreprenorial și banii necesari pentru investiție. Indiferent din ce

Ministerul Sănătății a publicat, ieri, lista centrelor unde românii care vor să mergă în Grecia se pot testa pentru coronavirus. Este vorba de 113 centre din toată țara, atât unități medicale de stat,

Sorin Naş, preşedintele Forţa Naţională, a propus ca premierul Ludovic Orban să fie înlocuit cu Nelu Tătaru. „Economia României se prăbuşeşte şi nu se ia nicio măsură în acest sens. Dacă Guvernul este preocupat de partea de

Compania de audit şi consultanţă Deloitte anunţă promovarea Ioanei Boca pe poziţia de director consultanţă financiară şi a lui Sorin Elisei pe poziţia de director în cadrul practicii specializate în industria de energie şi resurse naturale

Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a cerut revenirea la noi restricții pentru baruri, restaurante și săli de fitness, în încercarea de a diminua creșterea alarmantă a cazurilor de COVID-19, a relatat Reuters. „Datele pe

Regatul Unit a anunţat marţi că va exclude din reţeaua sa 5G orice echipament produs de către gigantul chinez Huawei, din cauza unui risc la adresa securităţii ţării, o înăsprire a poziţiei care riscă să sporească tensiunile cu Beijingul,

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică în data de 09.­07.2020 un proiect de ordin care vi­zea­ză crearea unor forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru diferite tipuri de