O tânără salvează animalele abandonate după incendiile din Grecia 01.08.2018

O tânără salvează animalele abandonate după incendiile din Grecia. Ea a creat un grup pe Facebook prin care a adunat mai mulți voluntari care au început să verifice ruinele rămase în urma incendiului pentru a găsi animale pierdute. Studenta Artemis Kyriakopoulou a spus că a început această inițiativă deoarece crede că este de datoria oamenilor […] Post-ul O tânără salvează animalele abandonate după incendiile din Grecia apare prima dată în Libertatea.ro.

