O tânără s-a SINUCIS după ce a trimis un SMS din GRESEALĂ iubitului ei. Ce scria în mesaj. Foto în articol 27.01.2018

27.01.2018 O tânără s-a SINUCIS după ce a trimis un SMS din GRESEALĂ iubitului ei. Ce scria în mesaj. Foto în articol Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spânzurat după ce a trimis în mod accidental un mesaj crezând că-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat să studieze la universitate, notează



O tânără s-a SINUCIS după ce a trimis un SMS din GRESEALĂ iubitului ei. Ce scria în mesaj. Foto în articol

Eleva de 17 ani Charlotte Guy din Wigan, Greater Manchester, s-a spânzurat după ce a trimis în mod accidental un mesaj crezând că-l timite unei prietene. Dar, din nefericire, l-a trimis iubitului ei plecat să studieze la universitate, notează Daily Mail.

O tânără s-a SINUCIS după ce a trimis un SMS din GRESEALĂ iubitului ei. Ce scria în mesaj. Foto în articol

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

SoftBank, o multinaţională japoneză de telecomunicaţii, a preluat împreună cu un grup de fonduri de investiţii 18% din Uber, la un preţ cu o treime mai mic decât ultima evaluare a companiei. În urma tranzacţiei investitorul japonez va ajunge

Căpitanul lui AC Milan, Leonardo Bonucci (30 de ani), este actor în cel mai nou videoclip al formaţiei Benji & Fede, jucând rolul mentorului unui copil care visează să devină fotbalist. Melodia "Bouna fortuna", în

Cum circulă metroul de Revelion 2018. Metrorex anunță, prin intermediul unui comunicat, că va introduce trenuri suplimentare, în funcţie de fluxul de călători, în această perioadă. Compania a precizat și care este programul garniturilor, în

Trei spaţii comerciale din Gara de Nord deţinute de compania SC Ami Food SRL sunt evacuate din cauza unor datorii de peste 2 milioane de lei înregistrate la plata chiriei, informează CFR SA. Citește mai

În 2016, Antonia, a ocupat locul 27. Practic, frumoasa româncă este pentru al cincilea an consecutiv nominalizată în top 100 de către Independent

Apa românească Aur'a, cunoscută pentru conţinutul de coloizi de aur şi argint, a fost prezentată în cadrul unei emisiuni a canalului francez CNEWS cu tema „Sfaturi privind un meniu vegan pentru Crăciun“, cel care a promovat-o fiind managerul

Aurelia Doina, o femeie în vârstă de 64 de ani de origine română, a murit la Spitalul public San Juan de la Cruz din localitatea Úbeda, Spania, după mai multe ore în care nu a primit asistenţă

Depozitele la termen şi disponibilităţile societăţilor nefinanciare în bănci s-au majorat cu 14 mld. lei în 2017, în timp ce creditele au înregistrat o creştere de doar 4 mld. lei, de la 105 mld. lei în noiembrie 2016 la 109 mld. lei în luna

Facebook vrea să folosească inteligenţa artificială pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au gânduri de sinucidere şi pentru a-i pune în contact rapid cu autorităţile locale şi cu membri familiei lor, scrie

Gheorghe Hagi a făcut bilanțul anului 2017, în care a luat în premieră titlul de campion cu Viitorul, însă a vorbit și despre cel mai urât moment al anului. "Regele" spune că cel mai urât moment al anului a fost

Gheorghe Gheorghiu a revenit în România la mai puţin de o lună de la scandalul cu fosta iubită, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, are primele imagini cu artistul care s-a întors din Canada, ca să facă sărbătorile acasă.

MASA REVELION 2018. Încearcă o reţetă sănătoasă, bună şi la dietă, cu peşte şi legume. Crapul pe pat de legume se prepară uşor şi e deosebit de gustos! Citește mai

2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Călin Popescu Tăriceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor două camere ale Parlamentului, pe

La aceeaşi masă cu separatiştii transnistreni a ales să se aşeze Ana Munteanu, câştigătoarea de la Vocea României. În aceeaşi zi în care preşedintele Republicii Moldova decora doi separatişti transnistreni pentru că împuşcau moldoveni

Tradiţia de Anul Nou spune ca e bine să fie mult zgomot în casă în noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Sărutul sub vâsc aduce mult noroc în dragoste. Există însă şi alte superstiţii legate de noroc şi pentru bunăstarea

Rusia a anunţat luna aceasta o nouă reducere a operaţiunilor sale militare din Siria, ce au început în septembrie 2015. Armata rusă va menţine însă trupe în Siria, probabil pe termen lung, unde a demonstrat noi capabilităţi tactice şi

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Vladimir Putin, care vizează un al patrulea mandat de preşedinte, şi-a prezentat în mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatură la Comisia Electorală Centrală, prezentându-se drept candidat

Roger Federer este cu siguranţă cel mai îndrăgit jucător de tenis din toate timpurile, iar prezenţa sa pe orice teren stârneşte o adevărată

CNAIR impune autovehiculelor comerciale restricţii de circulaţie pe Autostrada Soarelui şi două drumuri naţionale în perioada 31 decembrie - 2