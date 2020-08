O tânără însărcinată, infectată cu COVID-19, a murit la Spitalul din Alba Iulia 09.08.2020

09.08.2020 O tânără însărcinată, infectată cu COVID-19, a murit la Spitalul din Alba Iulia O femeie în vârstă de 33 de ani din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, însărcinată în 24-25 de săptămâni, infectată cu noul coronavirus, a murit, vineri, în izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba



O tânără însărcinată, infectată cu COVID-19, a murit la Spitalul din Alba Iulia

O femeie în vârstă de 33 de ani din satul Tătârlaua, comuna Cetatea de Baltă, însărcinată în 24-25 de săptămâni, infectată cu noul coronavirus, a murit, vineri, în izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia, informează alba24.ro. Conform unor surse medicale, tânăra ar fi fost transferată la Alba Iulia de […]

O tânără însărcinată, infectată cu COVID-19, a murit la Spitalul din Alba Iulia

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În această săptămână, pompierii militari din patru judeţe vin la Galaţi să lupte pentru calificarea în etapa finală la concursurile profesionale pentru situaţii de

Update. Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut o declaraţie de presă dup şedinţa CSAT, convocată în contextul crimelor din Caracal. ”Această dramă arată unde este dus statul cu instituțiile

Lira sterlină resimte din plin impactul temerilor legate de Brexit, iar Banca Angliei ar putea pune noi presiuni asupra acesteia în cadrul reuniunii din această săptămână, scrie

Şoferul unui autoturism a fost la un pas să provoce o tragedie pe autostrada A1, între Sibiu şi Sebeş. Acesta a fost surprins marţi, 30 iulie, în timp ce circula pe

Producătorul şi-a redus şi numărul de salariaţi în 2018 cu 420 de oameni şi a ajuns la 3.766 de

Progresul Spartac Bucureşti va efectua şi în această vară un cantonament în străinătate. Delegaţia bucureşteană va pleca mâine pentru zece zile în Turcia, la Bolu, unde se va parcurge un stagiu care cuprinde şi trei

Clujenii vor întâlni cea mai puternică grupare din Scoţia, dar sunt obligaţi să creadă în şansele lor de a ajunge în play-off-ul Ligii

Instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului anunţă meteorologii joi în majoritatea

Grupul BRD a încheiat primul semestru al anului cu un venit bancar net de 1,609 miliarde lei, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce profiftul net a urcat la 787 milioane lei, de la 757 milioane lei în S1/2018,

Starul irlandez Ronan Keating (42 de ani) va cânta pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, în Piaţa Sfatului din Braşov, piese renumite precum „When You Say Nothing at All“ şi „If Tomorrow Never

Cele mai tari imagini din sport în luna august 2019, de la fotoreporterii GSP și cele mai tari agenții din

Noi imagini, obţinute de Antena 3, surprind traseul lui Gheorghe Dincă, înainte ca Alexandra să sune la 112. Gheoghe Dincă a fost surprins când intră într-un centru comercial de unde își cumpără

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că premierul Viorica Dăncilă "a descoperit" războiul împotriva criminalităţii, însă susţine în continuare legea recursului compensatoriu, iar PSD a

♦ Echipa NTT Data numără în prezent 1.800 de persoane în cele 6 centre din România şi unul din Serbia şi continuă să se extindă ♦ Compania are 150 de poziţii deschise

România este un furnizor de resurse. Şi, din păcate, nu este doar un furnizor de resurse naturale. În fapt, a devenit, ea însăşi, o mare

Irina Munteanu este de şase ani CFO al operaţiunilor locale ale grupului francez de utilităţi Veolia, însă lucrează pentru companie de peste un deceniu - iniţial tot în departamentul financiar, iar apoi în

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a prezentat vineri pe Facebook o analiză a rectificării bugetare, afirmând că România „a intrat oficial pe ultimul segremt al drumului spre prăpastia bugetară”. Acesta explică că indiferent de cine

Mici cât o cireaşă sau mai mari decât o portocală, gustoase, sănătoase, bune de mâncat oricand şi oricum, tomatele sunt considerate regina legumelor. Roşiile sunt un izvor de sănătate, fiind foarte bogate în minerale, vitamine, şi licopen,

Petrolul pregăteşte debutul în noul sezon în partida cu Metaloglobus Bucureşti, care are loc duminică, de la ora 13:30, în Colentina. Antrenorul Flavius Stoican caută în continuare soluţii pentru completarea unui efectiv

Hermannstadt și CS Universitatea Craiova se înfruntă azi, de la ora 18:00, într-o partidă din etapa a 4-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de