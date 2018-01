O tânără din Buzău s-a sinucis cu un pumn de medicamente pentru inimă. Avea o fetiţă de un an 25.01.2018

25.01.2018 O tânără din Buzău s-a sinucis cu un pumn de medicamente pentru inimă. Avea o fetiţă de un an Dramă în familia unei tinere din Buzău care şi-a pus capăt zilelor, miercuri noapte, înghiţind un pumn de medicamente. Diana avea 23 de ani şi era mămica unei fetiţe de un an. Prietenii au aflat despre tragedie chiar de pe contul de Facebook al



O tânără din Buzău s-a sinucis cu un pumn de medicamente pentru inimă. Avea o fetiţă de un an

Dramă în familia unei tinere din Buzău care şi-a pus capăt zilelor, miercuri noapte, înghiţind un pumn de medicamente. Diana avea 23 de ani şi era mămica unei fetiţe de un an. Prietenii au aflat despre tragedie chiar de pe contul de Facebook al fetei care şi-a pus capăt zilelor, printr-o postare făcută de soţul ei. Poliţia a dechis o anchetă.

O tânără din Buzău s-a sinucis cu un pumn de medicamente pentru inimă. Avea o fetiţă de un an

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul antrenor al Milanului, Fabio Capello, a declarat că Bonucci nu se poate apăra şi a fost norocos să joace într-un sistem care i s-a potrivit la Juventus. Internaţionalul italian s-a transferat pe San Siro de la campioana Italiei pentru

După ce au fost analizate şi comparate declaraţiile de avere din ultimii ani ale soţilor Anda şi Bogdan Maleon s-au aflat informaţii incendiare despre veniturile acestora şi nu

Lupta pentru averea lui Fane Spoitoru continuă şi la doi ani şi jumătate de la moartea fulgerătoare a acestuia. Copiii cunoscutului interlop au dat-o în judecată pe văduva acestuia, Elena, iar instanţa a stabilit oficial valoarea moştenirii.

eMAG MegaSALE Day este o promotie ce sfideaza acest sfarsit de an. Cel mai mare retailer online din Romania reduce preturile cu 70% timp de o zi. SUnt vizate toate categoriile de produse. Citește mai

Oameni cu puteri neobisnuite. Oamenii mai au multe lucruri de aflat despre corpul uman si abilitatile sale extraordinare. Citește mai

Poarta numele unui fizician german si este un plan alimentar restrictiv, care promite celor interesate sa slabeasca mult in doar doua saptamani. Dieta germana max plank, se arata in publicatia livestrong.com, este compusa din meniuri stricte pentru

Daca te-ai intrebat cum sa pastrezi alimentele pentru mai mult timp fara sa le tii la frigider, citeste in continuare. Bunicii nostri erau experti in a conserva alimentele, mai ales ca pe timpul lor nu era frigider. Citește mai

În primii ani ai razboiului interetnic din fosta republica Iugoslavia, sute sau chiar mii de mercenari români s-au înrolat, pentru câteva sute de marci germane pe luna, în gruparile paramilitare

Interviul de angajare este o „piatră de încercare” pentru orice persoană care îşi doreşte să acceadă la locul de muncă pe care şi-l doreşte. Pentru a impresiona angajatorul suficent, este necesară respectarea câtorva reguli, potrivit

Corey Lewandowski, fostul manager de campanie al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a fost acuzat de hărţuire sexuală de către o cântăreaţă, relatează

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin reţeaua EURES România, 1.088 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt în Portugalia, la cules de zmeură, Spania, tot în agricultură, în Malta, pentru şoferi de autobuz, şi în

Numită şi „trestia mirositoare”, obligeana este folosită pentru tratarea bolilor de stomac, calmează spasmele intestinale, combate constipaţia, redă pofta de mâncare şi alungă dependenţa de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Destin înfiorător pentru doi tineri din Bihor care au murit îmbrățișați într-un incendiu. Înainte de Crăciun, Mădălina și Marius au fost găsiți carbonizați, după ce locuința în care se aflau a luat foc din cauza unui coș de fum

Cel mai popular lanţ de cafenele din lume intră în România cu un nou

Angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţie, prin reţeaua EURES România, 1.088 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeură, Spania, tot în agricultură, în Malta, pentru şoferi de

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să ia în serios posibilitatea mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, menţionând că are toată capacitatea instituţională să facă

Având în vedere precedentul protestelor mamut de la începutul anului dar şi faptul că, din punctul de vedere al modificărilor legislative situaţia pare a fi cel puţin la fel de gravă ca la începutul anului, se pune întrebarea: de ce nu mai

Ancheta în cazul microfonului găsit în locuinţa ministrului de Interne Carmen Dan a stabilit că dispozitivul a fost montat de o persoană privată, şi nu în baza unui mandat de siguranţă

Prim-ministru Pavel Filip a convocat în dimineaţa zilei de joi, 28 decembrie, o şedinţă specială la Guvern pe tema crizei deşeurilor menajere din Bălţi, după ce a primit sesizări de la mai mulţi locuitori, instituţii, inclusiv o adresare din