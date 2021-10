O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit 18.10.2021

18.10.2021 O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit. Individul a fost reținut de oamenii legii. Sâmbătă seara, tânăra […] The post O tânără de 27 de



O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit

O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit. Individul a fost reținut de oamenii legii. Sâmbătă seara, tânăra […] The post O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit appeared first on Cancan.

O tânără de 27 de ani din Caraş-Severin a trecut prin clipe de groază după ce a fost sechestrată, bătută şi tunsă de fostul iubit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Topul domeniilor care au făcut cele mai multe angajări în pandemie este condus de IT, urmat de comerț, construcții și domeniul financiar-consultanță, informează startupcafe.ro, care citează un studiu făcut de platforma de recrutare online

Pentru alegerile parlamentare din România, care vor avea loc în data de 5 şi 6 decembrie, pe teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate 30 de secţii de votare, dintre care 7 vor fi organizate la Chişinău. Alegătorii îşi vor putea da votul

Autoritățile sud-coreene au blocat tentativele hackerilor din Coreea de Nord de a intra prin efracție în rețelele companiilor care dezvoltă vaccinul anti-COVID, au anunțat vineri oficiali de la Seul, scrie Deutsche Welle. Serviciile secrete

Majoritatea angajaţilor şi voluntarilor Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti au fost convocaţi, sâmbătă dimineaţa, la stadionul Arena Naţională pentru a fi testaţi, cu 24 de ore înainte de vizita preşedintelui Klaus Iohannis. Şeful

Departamentul de Stat "va onora" angajamentul Administraţiei Donald Trump de iniţiere a tranziţiei pentru instalarea echipei preşedintelui-ales, Joseph Biden, a anunţat vineri secretarul de Stat american

Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoană, a anunțat că mama sa, Elena Iuliana Geoană, a murit. „Astăzi ne-a părăsit pentru totdeauna, iubita mea mamă, Elena Iuliana Geoană. Un om

Ministrul apărării iranian, Amir Hatami, a emis vineri, 27 noiembrie, o declaraţie prin care confirma asasinarea lui Mohsen Fakhrizadh- Mahabadi, un om de ştiinţă iranian şi arhitectul din spatele programului nuclear militar al Republicii Islamice

Fostul internațional senegalez Papa Bouba Diop a decedat astăzi, la vârsta de 42 de ani. Papa Bouba Diop, fost jucător la echipe precum Fulham, Portsmouth sau West Ham, a decedat duminică, informează L'Equipe. Senegalezul suferea de mai mult timp

Alte trei localităţi din judeţul Constanţa intră în carantină. Numărul lor ajunge astfel la 18, printre care se află şi reşedinţa de judeţ. Sunt 331 morţi în Constanţa din cauza

Prea Sfințitul Teodosie Tomitanul, Arhiepiscopul Tomisului, este un amestec de star rock, om de afaceri, cercetat penal și împărat omnipotent al unui trib subsaharian mai răsărit. Al 17-lea născut al unei familii din Vatra Dornei, Macedon

Cântăreaţa britanică Rita Ora a transmis că regretă faptul că a încălcat regulile de izolare impuse în Anglia pentru a da o petrecere de ziua ei de naştere, potrivit

Cea mai mare unitate medicală din judeţul Ialomiţa va începe tratamentul cu plasmă pentru pacienţii COVID-19. Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia va salva pacienţii aflaţi în stare

Două vaccinuri anti-coronavirus ar putea fi disponibile în SUA înainte de Crăciun, declară secretarul american al sănătăţii, Alex Azar. Declarația vine după ce Moderna Inc a devenit al doilea

Ioana Voicu, prezentatoarea de la Stirile, si-a aratat cei 15 ani de studii si talentul mostenit in direct la Aleph News, unde a cantat “Desteapta-te, romane”. Nepoata marelui violonist Ion Voicu a transmis #recunostinta si […] The post Ioana

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorului fiind acuzat că a omorât o bătrână. Incidentul s-a produs în orașul Buftea, iar victima este o femeie de 83 de

Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale de tineret a României, nu va fi numit antrenor la CFR Cluj. Nici Vasile Miriuță, 52 de ani, nu va reveni în Gruia, deși părea favorit pentru a-l succede pe Dan Petrescu (52). Ultimul

De Ziua Naţională, iluminatul festiv a fost pus în funcţiune pe absolut toate străzile din Buzău unde au fost montate ghirlande. Au fost pornite şi instalaţiile din centrul oraşului, acolo unde va fi amenajat un mic târg de Crăciun şi Anul

Matematic campion mondial şi în acest sezon de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton s-a autoizolat după ce ieșit pozitiv la testul COVID-19 după Marele Premiu din Bahrain, a informat Federația Internațională de Automobilism. Pilotul echipei

Traian Băsescu îl critică pe Klaus Iohannis și afirmă că, de Ziua Naţională, „a vrut Arcul de Triumf doar pentru el”: „Urât moment al trufiei unui preşedinte”. „Un simbol peste care nu se poate

Indicele Dow Jones Industrial Average, care urmăreşte evoluţia celor mai importante 30 de blue chip-uri americane, a marcat în noiembrie un avans de 11,84%, respectiv cea mai bună lună noiembrie din punct de vedere procentual din 1928 încoace,