O tânără de 21 de ani din Cluj, însărcinată în 3 luni, a murit la spital. A stat în comă 2 săptămâni. 18.08.2022

18.08.2022 O tânără de 21 de ani din Cluj, însărcinată în 3 luni, a murit la spital. A stat în comă 2 săptămâni. Timeea Andreea a ajuns în stare critică la spitalul din Gherla, județul Cluj-Napoca. Tânăra care avea doar 21 de ani și era gravidă în 3 luni a decedat, după ce a stat 2 săptămâni în […] The post O tânără de 21 de ani din Cluj,



O tânără de 21 de ani din Cluj, însărcinată în 3 luni, a murit la spital. A stat în comă 2 săptămâni.

Timeea Andreea a ajuns în stare critică la spitalul din Gherla, județul Cluj-Napoca. Tânăra care avea doar 21 de ani și era gravidă în 3 luni a decedat, după ce a stat 2 săptămâni în […] The post O tânără de 21 de ani din Cluj, însărcinată în 3 luni, a murit la spital. A stat în comă 2 săptămâni. appeared first on Cancan.

O tânără de 21 de ani din Cluj, însărcinată în 3 luni, a murit la spital. A stat în comă 2 săptămâni.

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 58 de ani, din Breaza, județul Prahova, se află în stare gravă, după ce a fost atacat de urs, sâmbătă. El a fost dus de urgență la spital. Bărbatul de 58 de ani, din Breaza, a suferit

Un bărbat din Baia Mare a reclamat poliţiei că i-a fost furată o borsetă în care se aflau 50.000 de euro. Geanta cu bani fusese lăsată de păgubit în mașina personală, a informat, vineri, IPJ

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, în localitatea Beliș, județul Cluj, în urma căruia au fost distruse trei gospodării, printre care și o casă de vacanță. Pompierii clujeni au trimis la

Probabil că dacă lui Guardiola i s-ar propune acum să renunțe la victoria de sâmbătă de pe "Stamford Bridge" ca s-o primească în schimb pe cea de la Porto, din mai, ar accepta în următoarea secundă. Dar asta nu se poate, fotbalul nu e film,

În ultimele 24 de ore, în Capitală, s-au înregistrate 2559 de persoane pozitive la noul coronavirus. Rata de infectare a ajuns la 4,95. În data de 27 septembrie, în România s-au înregistrat 5655 de cazuri […] The post În Capitală, 2559 de

„Democraţia este puterea poporului. Dar mie îmi place mai mult definiţia: „Democraţia este libertatea instituţionalizată”, declaraţia aparţine expertului Igor Boţan, care s-a referit la teoria democraţiei în cadrul dezbaterii

Angela Merkel a marcat cu siguranţă istoria Germaniei şi a Uniunii Europene în ultimele două decenii. Aceasta a fost prima femeie cancelar din istoria Republicii Federale Germane fiind aleasă pentru prima dată pe 22 noiembrie

Comisia Europeană a aprobat, luni, evaluarea pozitivă a Planului de Redresare şi Rezilienţă al României, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi în valoare de 14,2 miliarde de euro şi împrumuturi

Datele de la Autoritatea Naţională de Reglemen­tare în domeniul Energiei (ANRE) arată că după primul semestru al anului jumătate din consumul casnic de energie electrică a fost realizat pe segmentul concurenţial al pieţei, adică de

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara afirmă, marţi, că suntem, din nou, în al 12-lea ceas în ceea ce privește situația pandemică din țară. „La ritmul actual de […] The post Virgil

Pentru a treia oară în cariera sa de antrenor, tehnicianul de 50 de ani poate semna cu o formaţie din zona Golfului Perisc. Una care dispune de resurse financiare

Wanda Nicolau, resident manager al hotelului de cinci stele Suter Palace din Bucureşti, spune că anul aces­ta a observat o creştere a segmentului de leisure sus­ţi­nută de turiştii

SC Electronic Diesel Sistem SRL este o firma specializata in reparatia / reconditionarea injectoarelor Diesel Common Rail si injectoare Pompe

253 de candidaţi s-au înscris la concurs, pentru cele 14 posturi de ajutor şef de post din tot atâtea comune din Prahova. Viitoarele ”ajutoare de şerif” vor fi numiţi în posturi prin încadrare directă, din sursă

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la noi. De 27 ani, ea lucrează la PRO TV. Vedeta are peste 2 decenii la pupitrul știrilor de la PRO TV, însă și ea […] The post Andreea Esca s-a făcut de râs, în direct, la

Trenurile de metrou de pe Magistrala 4 Gara de Nord- Străulești circulă în sistem pendulă între staţiile Griviţa şi Gara de Nord 2, linia 1, şi Străuleşti - Griviţa, linia 1, începând cu ora 19:33, din cauza defectării unui tren în

Circa 25 de persoane au fost spitalizate din cauza infecției cu COVID-19 în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, deși inițial au fost raportați doar 5 oameni, au anunțat marți

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat în ultima şedinţă de Consiliu Local că nu vrea să plătească bursele restante pentru elevi, pe motiv ca aceștia ar urma să

Sesizarea DNA pe proiectul pe fonduri europene care a avut ca beneficiară firma S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL care i-a aparţinut lui Dan Barna a fost trimisă la DNA pe 20

Autorităţile au făcut publice ultimele date despre evoluţia pandemiei în România. Astfel, în ultimele 24 de ore, au fost identificate 12.032 de cazuri noi de COVID-19 şi s-au înregistrat 176 decese. Numărul pacienţilor internaţi la ATI a