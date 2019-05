O tânără de 21 de ani a murit după ce a căzut în gol pe terasa Hotelului Intercontinental! 31.05.2019

31.05.2019 O tânără de 21 de ani a murit după ce a căzut în gol pe terasa Hotelului Intercontinental! Victima, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce a căzut în gol dintr-un hotel de 5 stele din București. Ea a fost găsită fără suflare de echipele de intervenție. Anchetatorii iau în calcul orice variantă. Incidentul s-a produs vineri



O tânără de 21 de ani a murit după ce a căzut în gol pe terasa Hotelului Intercontinental!

Victima, în vârstă de 21 de ani, a murit după ce a căzut în gol dintr-un hotel de 5 stele din București. Ea a fost găsită fără suflare de echipele de intervenție. Anchetatorii iau în calcul orice variantă. Incidentul s-a produs vineri seară. Surse din anchetă spun că tânăra de 21 de ani a fost […] The post O tânără de 21 de ani a murit după ce a căzut în gol pe terasa Hotelului Intercontinental! appeared first on Cancan.ro.

O tânără de 21 de ani a murit după ce a căzut în gol pe terasa Hotelului Intercontinental!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ion Crăciunescu a dat verdictul pentru cele mai importante și controversate faze din FC Viitorul-CFR Cluj, scor 0-1. min. 11, faza dintre Omrani și Vână: „Fără intenția de a juca mingea, Omrani îl calcă pe tendon. Trebuie să

La fel cum ne-a obișnuit în ultimii ani, vremea rămâne capricioasă în timpul primăverilor din România! Astfel, după ninsori abundente care au fost în unele zone din țară, vine căldura. Meteorologii au făcut un nou anunț în această

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns sâmbătă seară la Constanţa. Consultantul politic şi invitaţii săi au discutat despre caracatiţa financiară a litoralului. Citește mai

România este prezentă la ediţia din acest an la Livre Paris, în perioada 15-18 martie, cu o serie de evenimente organizate la standul Institutului Cultural Român. Sloganul sub care se vor desfăşura proiectele propuse de ICR este „2019 -

Sute de oameni s-au mobilizat sâmbătă la Dragalina în cadrul unei campanii de voluntariat care a avut drept scop plantarea de puieţi în localitate. Salcâm, ulm şi măceş au fost sădiţi la Liceul Tehnologie Diuliu

Micutzu a revenit pe scena show-ului „iUmor“ în calitate de invitat special şi a prezentat un număr în care i-a ironizat pe cei mai importanţi politicieni, preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi şeful PSD Liviu

Săptămâna trecută s-au împlinit 52 de ani de la premiera lungmetrajului lui Lucian Bratu, pe un scenariu de Radu Cosaşu, cu Margareta Pâslaru, Ştefan Iordache, Marin Moraru şi Emmerich Schäffer în distribuţie, care a fost scos de pe ecrane

Două persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs duminică, la Valea Mare, în judeţul Olt, între un autoturism şi un microbuz. Microbuzul s-a răsturnat pe carosabil după impactul cu

Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei după victoria cu Viitorul, 1-0, și despre faptul că în vestiar jucătorii au cerut să le fie plătite restanțele financiare. „Scandarea cu «Să

CSM București a transferat o nouă jucătoare, Itana Grbic (22 de ani). Jucătoarea a evoluat ultima dată la Buducnost și a semnat un contract cu CSM valabil doi ani. Grbic evoluează pe postul de extremă stângă, iar în cele 12

Vedeta de televiziune Mirela Vaida și-a aniversat ziua de naștere, însă ziua a fost una cu probleme în familia acesteia. Copiii vedetei au fost bolnavi. Mirela Vaida a împlinit 37 de ani și le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare

Roxana Vancea, fosta asistentă de la "Neatza cu Razvan si Dani", a părăsit televiziunea şi s-a dedicat fitness-ului. Tânăra a obţinut chiar şi o diplomă de instructor de fitness. Galeria Foto. Citește mai

Daniel Ghiţă se pregăteşte pentru meciul cu Petr Vondrácek, pe 29 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti, în cadrul galei Colosseum Tournament! Citește mai

Informații de ultim moment privind starea de sănătate a liderului PSD, Liviu Dragnea, care se află, în aceste momente, internat în spital. El are probleme la coloana vertebrală, la propriu. Potrivit lui Codrin Ștefănescu,

Mesajul de împăcare al lui Liviu Dragnea către Gabriela Firea a fost analizat de invitaţii lui Cozmin Guşă, la România 2019. Citește mai

Hannah Donaghue, o femeie de 29 de ani din Marea Britanie, are o poveste de viaţă mai puţin obişnuită. Citește mai

Paris Jackson, fiica în vârstă de 20 ani a lui Michael Jackson, a reacţionat dur după ce presa străină a anunţat că a fost transportată de urgenţă la spital după ce a încercat să se sinucidă din cauza documentarului în care tatăl său

Mâna îi ascultă inima, iar inima îi bate pentru a aduce culoare şi bucurie în viaţa copiilor. Aşa poate fi descrisă povestea lui Florin Rad, poliţist de frontieră al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei,

Doi turişti maghiari, de 27 şi 63 de ani, care s-au rătăcit în Munţii Bihorului, au fost recuperaţi teferi de salvamontiştii din Bihor după 12 ore de căutări, într-o operaţiune dificilă desfăşurată în condiţii meteo extreme, cu vânt

Un poliţist din Oradea a oprit circulaţia pe cel mai aglomerat bulevard din centrul oraşului după ce a văzut că un pensionar nu poate coborî în pasajul subteran ca să traverseze, ajutându-l apoi să treacă