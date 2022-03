O rusoaică a fost găsită moartă la scurt timp, după ce l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin 17.03.2022

17.03.2022 O rusoaică a fost găsită moartă la scurt timp, după ce l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin Trupul neînsuflețit al unui fotomodel rus, care l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin, fost găsit într-o valiză la un an după ce a fost dată dispărută. Aceasta a fost ucisă la scurt timp de la […] The post O rusoaică a fost găsită



O rusoaică a fost găsită moartă la scurt timp, după ce l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin

Trupul neînsuflețit al unui fotomodel rus, care l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin, fost găsit într-o valiză la un an după ce a fost dată dispărută. Aceasta a fost ucisă la scurt timp de la […] The post O rusoaică a fost găsită moartă la scurt timp, după ce l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin appeared first on Cancan.

O rusoaică a fost găsită moartă la scurt timp, după ce l-a numit ”psihopat” pe Vladimir Putin

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O clujeancă de 63 de ani a murit după ce a consumat acetonă pe post de alcool. Femeia a fost găsită în stare gravă de

Autoritățile turce au deschis o anchetă pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe care îl acuză că a fost „lipsit de respect” atunci când a stat cu mâinile la spate în timpul unei vizite la mausoleul sultanului Mehmet al

România a avut în 2020 cele mai mici venituri, ca pondere în PIB, din Uniunea Europeană, de doar 33%. Deşi taxele în România sunt mai mari ca în Bulgaria. Bulgaria este o ţară mai săracă decât

Premierul Florin Cîţu a declarat faptul că informaţiile din spaţiul public referitoare la uciderea ursului Arthur nu ar fi corecte, precum şi faptul că animalul nu era cel mai mare de acest fel din

Diplomatul iranian Assadollah Assadi, condamnat în februarie, în Belgia, la 20 de ani de închisoare, cu privire la plănuirea unui atentat în Franţa, în 2018, vizând opozanţi ai regimului de la Teheran, şi-a retras miercuri apelul, iar

Furnizarea căldurii în Capială va fi oprită, începând de astăzi, în mod progresiv, având în vedere încălzirea vremii. Un anunț în acest sens a fost făcut în urmă cu scurt timp de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB),

Premierul Florin Cîţu a afirmat, joi, că cea mai bună motivaţie, oferită oamenilor pentru a se vaccina, este aceea că vor avea o viaţă normală, acesta precizând că măsurile cu avantaje financiare, precum cele adoptate de ţări ca SUA sau

Academica Clinceni - CFR Cluj se joacă azi, de la 17:00, într-o partidă din cadrul etapei a 6-a din playoff! Ardelenii pornesc cu prima șansă și se pot distanța, măcar pentru moment, la cinci puncte de FCSB, rivală care joacă tot azi, de la

Carmen Gârleanu a scos la lumină imagini cu Mihai Bendeac din perioada liceului. Profesoara a fost invitată la un roast la iUmor. Cadrul didactic a povestit și despre o experiență amoroasă rebelă de care Mihai […] The post Mihai Bendeac, cu

Fostul internaţional irlandez Alan McLoughlin a murit, la vârsta de 54 de ani, după o luptă cu

Ordinul privind testarea pentru COVID-19 în farmacii va fi publicat în Monitorul Oficial în aceste ziile, potrivit ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă. Testele antgen vor fi

Etapa a 7-a a play-out-ului din Liga 2 debutează azi, de la ora 19, cu partida Gloria Buzău - Chiajna din Grupa B. Toate confruntările pot fi urmărite în format liveSCORE pe GSP.ro. Vor retrograda direct locurile 6 și 7 din fiecare grupă, iar cele

Comisia Europeană a înfiinţat Extreme Light Infrastructure (ELI) ca un consorţiu european pentru infrastructura de cercetare. România lipseşte din această structură. Astfel, laserul de la Măgurele este exclus din proiectul de cercetare care a

Ministerul canadian al Sănătăţii a anunţat miercuri că a autorizat utilizarea vaccinului anticoronavirus produs de Pfizer-BioNTech pentru adolescenţii începând cu vârsta de 12 ani, Canada devenind astfel prima ţară care aprobă vaccinul

Lucas Bites, un brand de mixuri pentru pizza şi prăji­turi fabricate în Năvodari, va intra cu produsele sale în re­ţeaua de hipermarketuri Kaufland şi negociază şi cu alte reţele de comerţ

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din showbiz-ul românesc. Colegii săi de emisiune încearcă de mult timp să găsească femeia potrivită pentru acesta, însă se pare că până acum căutările au fost

Primăria Sectorului 1 a început lucrările de reabilitare termică la 30 de blocuri. Valoarea lucrărilor se ridică la circa 30 de milioane de lei. În a doua etapă a programului vor fi incluse

Un microbuz cu 20 de călători s-a lovit puternic de două mașini parcate. Accidentul de circulație a avut loc, joi dimineață, într-o localitate din Teleorman. O femeie a fost rănită în urma

Înmatriculările de maşini de lux accelerează în 2021, iar în aprilie s-au îmatriculat în premieră patru automobile noi Rolls-Royce. Spre comparaţie, în 2020 s-au înmatriculat într-un an întreg zece astfel de automobile, iar în 2019 au fost

Dinamo trece printr-o perioadă foarte bună în Liga 1, cu trei victorii la rând, dar pentru fanii-acționari se anunță o perioadă dificilă. Dinamo joacă azi cu Hermannstadt de la ora 21:15, în etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro