O româncă stabilită în Anglia a murit după ce a născut prin cezariană. Familia Gabrielei a dat în judecată maternitatea 30.10.2022

30.10.2022 O româncă stabilită în Anglia a murit după ce a născut prin cezariană. Familia Gabrielei a dat în judecată maternitatea Gabriela Pintilie, o româncă de 36 de ani din Marea Britanei, a murit la scurt timp după ce a dat naștere unei fetițe prin cezariană, la un spital din regiunea Essex. Iată ce a declarat […] The post O româncă stabilită în Anglia a murit



O româncă stabilită în Anglia a murit după ce a născut prin cezariană. Familia Gabrielei a dat în judecată maternitatea

Gabriela Pintilie, o româncă de 36 de ani din Marea Britanei, a murit la scurt timp după ce a dat naștere unei fetițe prin cezariană, la un spital din regiunea Essex. Iată ce a declarat […] The post O româncă stabilită în Anglia a murit după ce a născut prin cezariană. Familia Gabrielei a dat în judecată maternitatea appeared first on Cancan.

O româncă stabilită în Anglia a murit după ce a născut prin cezariană. Familia Gabrielei a dat în judecată maternitatea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 29 noiembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 29 noiembrie

Decizia luată vineri de mai multe ţări din lume de a interzice intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care vin din Africa de Sud după descoperirea în această ţară a unei noi variante a coronavirusului este "nejustificată", a declarat vineri

Unirea este problematică deoarece ea este concepută ca unirea tuturor românilor, nu a tuturor cetăţenilor români. Şi pentru că în ţărişoara noastră sunt mult prea mulţi oameni

Israelul va găzdui concursul Miss Universe pe 12 decembrie în pofida impunerii de restricţii de călătorie în încercarea de a limita răspândirea noii variante de coronavirus, a declarat duminică

Când am inventat în 2006 Top 100 cele mai valoroase companii, pentru a marca apariţia ZF în luna noiembrie a fiecărui an, m-am gândit că va fi produsul cel mai aşteptat al Ziarului Financiar şi aşa a şi

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat că la nivel naţional, sâmbătă, sunt disponibile 168 de paturi la terapie intensivă pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, în afara celor rezervate special pentru persoane cu anumite condiţii

CFR Cluj și Academica Clinceni se înfruntă azi, de la ora 20:30, în finalul rundei #17 din Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look+, Telekom 1 și Digi 1. Tot ce trebuie să știi despre Liga 1 CFR Cluj - Academica Clinceni

Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române valorile de trafic s-au intensificat pe sensul de urcare către zona montană a DN 1 Ploieşti – Braşov şi astfel se circulă în coloană pe raza localităţii Comarnic

Încrederea cetăţenilor în actualul şef al statului, Maia Sandu, dar şi în fostul preşedinte al ţării, Igor Dodon, scade semnificativ în sondaje, iar a liderului Partidului „ŞOR”, Ilan Şor – creşte. Asta arată datele sondajului

Orele de educaţie fizică în spaţii interioare se vor desfăşura începând de joi, fără obligativitatea purtării măştii de protecţie, potrivit unei hotărâri adoptate, luni, de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni pot lua decizii importante privind viața de cuplu. Ultima zi din lună se încheie

Moştenitorii lui Aldo Gucci, care a fost preşedintele casei de modă din 1953 până în 1986, au emis un comunicat în care spun că sunt „descumpăniţi” legat de ce susţin ei că este o portretizare eronată a lor în filmul „House of

Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (SNG), cea mai valoroasă companie a statului român listată la Bursa de la Bucureşti, are la 30 septembrie 2021, cele mai recente date fi­nanciare disponibile, circa 3,4 mld. lei sub formă de

Peste 55.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dintre acestea, doar

Altă bornă negativă, greu de închipuit, pentru Dinamo: roș-albii se numără printre echipele din Europa care n-au câștigat vreun punct în meciurile jucate în deplasare în acest sezon! Dinamo e de ani buni o formație submediocră, un

Meteorologii au anunțat marți prognoza pentru luna decembrie. Vremea va fi, în prima parte, mai caldă decât normalul perioadei, iar între 6 și 13 decembrie temperaturile vor fi mai mici decât

Florin Bratu (41 de ani), selecționerul naționalei U21, l-a caracterizat pe Ianis Stoica (18 ani) și a dezvăluit la ce mai are de lucrat fotbalistul de la FCSB. Bratu a remarcat calitățile tânărului atacant de la FCSB, însă a dezvăluit că

Liviu Dragnea continuă dezvăluirile care zguduie scena politică din România. Fostul lider PSD a fost prezent la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu. Dragnea a povestit cum Ponta i-a spus că nu poate

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, vicepremier în Guvernul Ciucă, a declarat marți seară, la Antena 3, că în cadrul negocierilor cu PNL privind revizuirea Constituției s-a discutat despre reorganizarea administrativă şi despre

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat marţi că interdicţiile generale de călătorie nu vor împiedica răspândirea noii variante Omicron a coronavirusului. OMS cere ţărilor să adopte o abordare bazată pe o evaluare a riscurilor.