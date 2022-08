O româncă a devenit virală pe TikTok, după ce le-a dezvăluit fanilor că are 9 prenume. Cum o cheamă, de fapt, pe tânără 05.08.2022

O tânără din România a șocat pe toată lumea, asta după ce a mărturisit că poartă 9 nume. Laila a devenit la scurt timp virală pe Tik- Tok, iar clipul ei a fost apreciat cu

Piaţa interbancară a rămas pe excedent de lichiditate şi în luna august, de peste 3,9 mld. lei, însă volumul a fost în scădere faţă de nivelul din iulie, după cum reiese din datele Băncii

Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) din Marea Britanie va demara cel mai mare studiu clinic la nivel global al testului de sânge Galleri, care poate fi utilizat pentru detectarea a peste 50 de tipuri de cancer înainte de apariţia

Apicultorii ar putea primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine, pentru un număr de 2.246.866 familii de albine, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate

Răzvan Marin (25 de ani, mijlocaș central) a rămas fără antrenor. Cagliari l-a demis pe Leonardo Semplici (54) după doar 3 etape scurse din noul sezon. Semplici a preluat-o pe Cagliari în luna februarie a acestui an și a stat pe banca sarzilor 19

Steliano Filip a primit cartonașul roșu în minutul 37 al derby-ului FCSB - Dinamo, de arbitrul centrat Istvan Kovacs, după un fault comis asupra lui Valentin

Epidemiologul Octavian Jurma își exprimă îngrijorarea față de valul 4 al pandemiei de COVID-19, care este provocat de răspândirea tulpinii Delta. Acesta crede că situația va fi gravă din cauza faptului că

Consiliul de Administraţie al Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a Rompetrol, a decis să convoace acţionarii pe 20 octombrie pentru a discuta propunerea KJK Balkan Holding, cu 10,6% deţinere în companie, de revocare a

Președintele rus Vladimir Putin intră în izolare după ce mai mulți membri ai anturajului său s-au infectat cu

Cluburile FCSB şi Dinamo au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal cu penalităţi financiare în valoare de 15.000, respectiv 10.000 de lei în urma incidentelor

Înainte de a face pasul de a cumpăra o ladă frigorifică, este important să iei în considerare ce caracteristici are acest produs și ce avantaje poate sau nu să ofere casei

Sebastian Haller (27 de ani), atacantul ivorian al lui Ajax Amsterdam, a fost vedeta serii în Champions League. A înscris un „poker” în victoria clară obținută de „lăncieri” pe terenul lui Sporting Lisabona, scor 5-1, chiar la debutul său

Un medic de la Spitalul de Psihiatrie Cavnic a fost reținut de polițiști și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile pentru luare de

Unitatea medicală a fost dotată cu zeci de aparate care asigură oxigen pentru pacienţii în stare gravă. Este vorba de 24 de aparate de respiraţie artificială şi 24 de sisteme de oxigenoterapie cu flux înalt. În prezent, toate locurile la ATI

JYSK, retailerul scandinav de mobilier şi produse pentru casă, continuă expansiunea în România şi are în plan să inaugureze cel puţin 15 magazine noi în următoarele 12 luni, iar în următorii ani să reamenajeze toate unităţile deshise

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică a transmis joi faptul că au fost raportate în Bucureşti şi în Giurgiu alte două cazuri de infecţie cu […] The

Simona Halep s-a căsătorit cu afaceristul Toni Iuruc. Cununia propriu-zisă și petrecerea au loc la un local de lux din Mamaia, patronat chiar de nașul mirilor. Cei doi și-au dorit o nuntă cât mai discretă, așa că în jurul clubului au fost

UPS a avertizat că problemele legate de lanţurile de aprovizionare vor persista din cauza impactului pandemiei şi ratelor scăzute de vaccinare în ţările aflate în curs de dezvoltare, scrie The

Şeful CNCD, Asztalos Csaba, afirmă că, din punctul său de vedere, condiţionarea accesului în baruri şi discoteci de deţinerea certificatului verde se poate face doar printr-o lege votată în parlament şi nu printr-o hotărâre de

Echipa națională de fotbal masculin a României a urcat 3 poziții în clasamentul FIFA după rezultatele înregistrate în această lună. În prezent, „tricolorii” sunt pe locul 42. În luna septembrie, România a disputat 3 meciuri oficiale în

Un oficial al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) spune că forul mondial şi-a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19, după ce au fost descoperite o serie de încălcări ale producţiei în timpul