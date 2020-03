O regiune subpopulată din Croaţia oferă locuinţe la un preţ de 0,13 euro pentru a atrage muncitori 12.03.2020

O parte subpopulată din Croaţia oferă locuinţe şi terenuri la numai 0,13 euro în încercarea de a inversa declinul populaţiei şi a ocupa locurile de muncă vacante, relatează Intellinews.

