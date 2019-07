O recrutare externă. Robert Anghel, specialist în mobile banking, pleacă după 7 ani de la ING Bank România la TMB Bank Thailanda 19.07.2019

Robert Anghel, care este în prezent tribe lead mobile payments la ING Bank România, subsidiara locală a băncii olandeze cu acelaşi nume, pleacă la 1 august la TMB Bank din Thailanda, urmând să ocupe poziţia de head of digital & user experience. ING este cel mai mare acţionar unic al TMB Bank Thailanda, cu o participaţie de 30% din acţiunile băncii thailandeze.

