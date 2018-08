O plajă din România, asemănată cu una suprapopulată din China! Oamenii se calcă efectiv în picioare 09.08.2018

09.08.2018 O plajă din România, asemănată cu una suprapopulată din China! Oamenii se calcă efectiv în picioare Este și cazul stațiunii Costinești, unde mii de turiști se înghesuie pe plajă și în apă. Pentru ei, să găsească un loc unde să își pună prosopul este pur și simplu o loterie. Aceștia se plâng și că nu găsesc coșuri de gunoi, iar



O plajă din România, asemănată cu una suprapopulată din China! Oamenii se calcă efectiv în picioare

Este și cazul stațiunii Costinești, unde mii de turiști se înghesuie pe plajă și în apă. Pentru ei, să găsească un loc unde să își pună prosopul este pur și simplu o loterie. Aceștia se plâng și că nu găsesc coșuri de gunoi, iar toalete sunt foarte puține în zonă și trebuie să stea foarte […] The post O plajă din România, asemănată cu una suprapopulată din China! Oamenii se calcă efectiv în picioare appeared first on Cancan.ro.

O plajă din România, asemănată cu una suprapopulată din China! Oamenii se calcă efectiv în picioare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Durata medie de încasare a facturilor este în România de 68 de zile, cu numai două zile peste media la nivel mondial. Însă există discrepanţe enorme între diversele sectoare de activitate. În timp

Poliţiştii din Prahova caută o minoră de 13 de ani, care a plecat de la domiciliul din Călugăreni şi nu a mai revenit. "Minora se numeşte Mocanu Viorica Larisa Alina şi are 13 de ani. Au

Felipe Anderson a fost vândut de Lazio la West Ham. Milinkovici-Savici e dorit de Real Madrid. Lazio a ajuns la un acord cu englezii de la West Ham pentru vânzarea brazilianului Felipe Anderson. Acesta i-a costat pe londonezi 40 de milioane de euro,

Campionul mondial slovac Peter Sagan (Bora) a câştigat miercuri etapa a 5-a din Turul Franţei, desfăşurată pe traseul Lorient – Quimper (204,5 km), al doilea succes al său de la începutul competiţiei, informează Agerpres. Belgianul Greg

Un sindicat minoritar a lansat un apel la grevă în uzina Fiat Chrysler din oraşul Melfi, din sudul Italiei, ca să protesteze împotriva sumelor cheltuite de Juventus Torino pentru achiziţionarea lui Cristiano Ronaldo, informează France Football,

Consumatorii de energie electrică vor trebui să constituie garanţii financiare în contul distribuitorilor, pentru a acoperi riscul de neplată a facturilor, potrivit proiectului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul

Arheologii buzoieni au reluat cercetarea la necropola de lângă localitatea Cârlomăneşti, comuna Verneşti. Considerată cea mai mare necropolă din Epoca Bronzului de pe actualul teritoriu al Munteniei, situl din punctul „La Arman” continuă să

Sarah Palin (54 de ani), fosta candidată republicană pentru funcţia de vicepreşedinte al SUA, îl acuză pe actorul şi producătorul Sacha Baron Cohen (46 de ani) că a păcălit-o să dea un interviu pentru noul său serial, „Who is

Un băiat de 7 ani dintr-un sat de lângă municipiul Blaj a murit, miercuri seara, după ce, în timp ce se plimba pe o bicicletă, a fost acroşat de un automobil înmatriculat în Italia, la volanul căruia se afla o

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că este posibil să fie deschise şi alte dosare pe numele său şi a adăugat că "miza principală" a şefului statului este ca el să nu mai

Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica discută în acest moment pentru transferul unui atacant sloven. Patronul FCSB nu i-a dat numele, dar indiciile GSP au dus spre Luka Zahovic (22 de ani) de la Maribor, iar MM Stoica a confirmat că despre el

Ciprian Marica a vorbit despre proiectul pe care intenționează să-l facă la Farul Constanța, club ale cărui marcă și palmares le-a cumpărat. Recunoaște că va mai discuta cu suporterii în încercarea de a ajunge la un consens.

Poprirea pe conturi în cazul cetățenilor de rând nu va mai fi dispusă cu aceeași ușurință ca și până acum. Măsura a fost anunțată de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, în cadrul unui pachet de măsuri care să regândească

Constantin Ţăpuş, din Târgu-Jiu, s-a întors în urmă cu o săptămână şi jumătate dintr-o excursie în Paris. A ajuns pe Aeroportul Otopeni şi a mers să-şi cumpere un bilet la un chioşc RATB, dar funcţionarul i-a răspuns în doi peri şi

Un turist a vandalizat Coloana Infinitului scriindu-și numele pe ea. Poliţiştii din Gorj au întocmit un dosar penal in rem pentru distrugere. Citește mai

A avut noroc cu casca! Asta au spus poliţiştii italieni după ce au văzut înregistrarea accidentului surprinsă de una din camerele de supraveghere rutieră. Citește mai

Caz ieșit din comun în capitala Republicii Moldova. Un bărbat a fost spitalizat de urgență, după ce s-a împușcat în

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 că în această vară va lucra alături de ministru Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, premiercul Viorica Dăncilă şi alţi colegi pentru „a îndrepta o uriaşă nedreptate” privind

Un spital public din Bu­cu­reşti a creat, cu re­surse pro­prii, un sistem infor­matic de gestiune a pacienţilor care a redus aproape la jumătate timpul de aşteptare înaintea consultaţiilor şi care generează statistici medicale în timp real

Românii cheltuie anual circa 12,3 mld. lei pe haine şi acce­so­rii, potrivit datelor furnizate de compania de cercetare de piaţă Euro­monitor. Grupul In­di­tex contribuie cu aproape 15% la total, cota de piaţă a gigantului fiind în continuă