O pisică încuiată în apartament a murit de foame, avea doar 650 g când a fost găsită, după 6 luni. Proprietarul a fost condamnat 03.02.2021

O condamnare la închisoare cu suspendare a primit stăpânul unei pisici, în Franța, după ce a abandonat animalul încuiat în apartament și a dispărut, scrie portalul Ouest France. Pisica a fost găsită fără viață, după 6 luni. Proprietarul și-a părăsit apartamentul din Avrillé, lângă Angers (Maine-et-Loire), fără să anunțe pe cineva, în octombrie 2017. După […]

