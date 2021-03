O nouă tranşă de vaccin Pfizer va ajunge în România. Câte doze o să fie livrate 28.03.2021

O nouă tranșă de vaccin de la Pfizer BioNTech va ajunge luni în România. Este vorba despre 345.000 doze. Vaccinurile o să fie livrate pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.

Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Caritas din Roşiorii de Vede, destinat pacienţilor cu noul COVID-19, a fost închisă după ce 12 din 14 asistente de aici au fost confirmate pozitiv. Managerul spitalului

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din România, cu o cifră de afaceri de peste 91 mi­li­oane euro în 2019 şi un număr de 475 de angajaţi, recrutează personal în plină pan­demie de COVID-19,

CORONAVIRUS. Dynamo Brest vinde bilete virtuale pentru fanii din toată lumea care vor să-și vadă poza la meciuri pe manechinele din tribună Fanii se tem să mai meargă la meciuri în Belarus din cauza noului coronavirus, dar campioana a găsit cum

Aproape jumătate dintre românii care muncesc de acasă (49%) susţin că regimul de telemuncă a condus la economii financiare considerabile, iar pentru 80% dintre cetăţeni eliminarea timpului pierdut în trafic către birou reprezintă un aspect

Marcel Vela a anunțat noaptea trecută, 9 aprilie, în urma Ordonanței Militare nr. 8 că se vor suplimenta numerele patrulelor de poliție în toată țara. Astfel, în această noapte, oamenii legii au început o verificare riguroasă pe străzile

Încrederea analiştilor în econo­mia românească a scăzut pu­ter­nic în luna martie a acestui an, ambele componente atât cea de anticipaţii, cât şi cea de condiţii curente au contribuit la această

COVID-19. Kenny Dalglish, fostul mare jucător și antrenor al lui Liverpool, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Scoțianul de 69 de ani fusese internat pe 8 aprilie pentru tratarea unei infecții, însă ulterior a fost testat pozitiv cu

Frédéric Lamy, francezul care se află în fruntea operaţiunilor locale ale retailerului din Hexagon Leroy Merlin, a venit în România pentru prima dată în 2012. Câţiva ani mai târziu avea să revină pentru business, fără să ştie că

Cea mai tânără româncă ucisă de COVID-19 avea 27 de ani și a luat virusul din spital, unde era internată pentru că suferea de leucemie. Prietenul tinerei, depistat și el pozitiv la COVID-19, a fost

Un magazin de bijuterii e o mină de aur pentru orice femeie. Bine, poate încă o mină de aur, pe lângă un magazin de pantofi, unul de rochii, unul de cosmetice... Dar să revenim. În vremuri de izolare precum cele pe care le trăim acum, mai

Vremea de Florii va fi predominant frumoasă, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Duminică, 12 aprilie, de Florii, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab si moderat. Temperatura minimă

Guvernul polonez ar analiza o naţionalizare la scară largă a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri în plus în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, relatează Warsaw Voice citând surse din interiorul

10.000 de lei! Atât a plătit un bărbat din Tulcea pentru o tunsoare, în plină pandemie de coronavirus. Colac pespe pupăză, individul a fost apoi plasat în carantină pentru 14 zile. Un bărbat din Tulcea, aflat în izolare la domiciliu, a

Scriitorul hispano-peruan Mario Vargas Llosa, 84 de ani, laureat al premiului Nobel pentru Literatură, este preşedintele Fundaţiei Internaţionale pentru Libertate (FIL). El a atras atenţia duminică asupra celor care nu cred în libertăţi publice

La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de

România a pierdut de la declanşarea stării de urgenţă peste un milion de locuri de muncă, potrivit datelor oficiale, mai multe decât în perioada 2008-2012, când au fost desfiinţate din cauza crizei financiare 700.000 de joburi, iar o soluţie

Izolarea la domiciliu din cauza coronavirusului a afectat-o pe Monica Anghel. După ce a reușit să slăbească spectaculos, acum, artista nu mai are un regim de viață la fel de sănătos precum îl avea înainte de a sta în casă atât de mult timp.

Amplasamentul compus din mai multe containere şi construit din donaţii la iniţiativa Asociaţiei BAVA este destinat salvării Institutlui Clinic Fundeni de Covid-19. Pacienţii urmează să fie triaţi în acest amplasament compus din şapte

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, luni, că țările aliate trebuie să își mențină cheltuielile militare și că această pandemie nu face să dispară riscurile de securitate la

Tomas Bach, președintele Comitetului Internațional Olimpic, a spus într-un interviu pentru cotidianul ”Die Welt” că o altă amânare nu este posibilă Interviurile cu președintele Tomas Bach sunt rare, acesta preferând să-și spună punctul de